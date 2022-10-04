Роботи Superdroid Robots Mastiff допомагають українцям боротися з мінами ЗС РФ (відео)

Машини з гусеницями та механічними руками дозволяють безпечно знешкоджувати російські боєприпаси, зокрема дуже небезпечні ПОМ-3.

Related video

Українські сапери знищують російські міни в Харківській області за допомогою роботів Superdroid Robots Mastiff. Подробиці регіональне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомило у відеоролику.

Спочатку піротехніки запускають дрони для розвідки з повітря, а потім відправляють Superdroid Robots Mastiff — дистанційно керовану машину на гусеничній платформі з маніпулятором, здатним піднімати предмети, зокрема вибухівку, вагою до 10 кг. Робот також оснащений камерою з 20-кратним збільшенням, здатною повертатись на 360 градусів і нахилятися на -15/+90 градусів. Оптична система дозволяє оператору бачити те, що відбувається на екрані станції управління, остання поміщається в корпус-валізу та віддалено нагадує ноутбук.

Superdroid покликаний вберегти життя саперів під час роботи із сучасними російськими протипіхотними мінами, яких ЗС РФ залишили багато після себе в Харківській області. Останнім часом дуже часто зустрічаються ПОМ-3 — новітні міни, які використовуються армією Росії з 2019 року. Вони помічають рух людини на відстані до 15 метрів за допомогою сейсмічного датчика, а потім запускає на висоту 1-1,5 метра вибухівку з осколковими елементами, що розлітаються на 20 метрів.

Як наголосили в ДСНС, Superdroid Robots Mastiff уперше використовують для знешкодження ПОМ-3. Наразі вибухотехніки проводять практичний експеримент у місті Балаклія перед покинутими позиціями російських військ, де ліс кишить саме такими мінами.

Роботів ДСНС передала організація United Ukrainian American Relief Committee, Inc. Їх доставили зі США до Вінницької області, а потім передали до рятувальників у Харківську. Перед розмінуванням фахівці із США провели для українських саперів триденний курс навчання.

Раніше писали, що "Нова пошта" розробляє роботів-саперів для розмінування України. Українські інженери вигадали три моделі, здатні працювати як на землі, так і під водою, вони розраховують зібрати як мінімум 60 одиниць.

Повідомляли також, як британські роботи TALON розмінуватимуть Україну. Велика Британія виділила десять таких машин, які можуть самостійно визначати місцезнаходження вибухових пристроїв.