"Нова пошта" створює роботів-саперів, які розмінуватимуть Україну

Українські фахівці придумали три моделі роботів, які знешкоджуватимуть вибухівку на землі та під водою.

"Нова пошта" спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій створюють нового робота для розмінування території України. Про це пише сайт "Економічна правда", посилаючись на пресслужбу компанії.

Українські фахівці мають намір розробити двох роботів-саперів: один розмінуватиме сухопутні ділянки, а другий призначений для роботи у водоймах. Рятувальники визначили основні вимоги до машин, а "Нова пошта" взяла на себе технічну реалізацію проєкту, а також пошук партнерів. Вони очікують, що механічні сапери допоможуть швидше прибрати всі вибухові пристрої та убезпечити територію України.

Як розповів директор з розвитку "Нової пошти" Олексій Тараненко, зараз заміновано близько 200 тисяч квадратних кілометрів, тобто майже третину всієї території країни. Компанія вже має великий досвід роботизації процесів, тому вважає, що може допомогти з розмінуванням. Команда "Нової пошти" у співпраці з кількома українськими стартапами вже розробила три моделі роботів з огляду на вимоги ДСНС. Вони планують зібрати мінімум по 20 роботів кожного типу та передати підрозділам піротехніків. Терміни постачання поки що не розголошуються.

Раніше писали, що розмінувати Україну доручать британським роботам TALON. Компанія QinetiQ вирішила передати українцям 10 машин, які можуть визначати місцезнаходження боєприпасів та самостійно їх знешкоджувати.

У липні робот намалював українську мурал на Домі Москви у Вільнюсі. На стіні будинку з'явилося зображення запорізького волонтера Тетяни Дроботи, яка допомагала біженцям та військовим. Завдяки цьому Дім Москви перетворився на символ спротиву України російській агресії.

Тим часом у Росії створили робота-рибу для підводної розвідки. За словами розробників, пристрій оснащений автопілотом та спеціальною оптичною системою.