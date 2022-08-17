"Новая почта" создает роботов-саперов, которые будут разминировать Украину

Украинские специалисты придумали три модели роботов, которые будут обезвреживать взрывчатку на земле и под водой.

"Новая почта" совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям сощдают нового робота для разминирования территории Украины. Об этом пишет сайт "Экономическая правда", ссылаясь на пресс-службу компании.

Украинские специалисты намерены разработать двух роботов-саперов: один будет разминировать сухопутные участки, а другой предназначен для работы в водоемах. Спасатели определили основные требования к машинам, а "Новая почта" взяла на себя техническую реализацию проекта, а также поиск подходящих партнеров. Они ожидают, что механические саперы помогут быстрее убрать все взрывные устройства и обезопасить территорию Украины.

Как рассказал директор по развитию "Новой почты" Алексей Тараненко, сейчас заминированы около 200 тысяч квадратных километров, то есть почти треть всей территории страны. Компания уже имеет большой опыт в роботизации процессов, поэтому считает, что может помочь с разминированием. Команда "Новой почты" в сотрудничестве с несколькими украинскими стартапами уже разработали три модели роботов, учитывая требования ГСЧС. Они планируют собрать минимум по 20 роботов каждого типа и передать подразделениям пиротехников. Сроки поставок пока не разглашаются.

Ранее писали, что разминировать Украину поручат британским роботам TALON. Компания QinetiQ решила передать украинцам 10 машин, которые могут определять местонахождение боеприпасов и самостоятельно их обезвреживать.

В июле робот нарисовал украинский мурал на Доме Москвы в Вильнюсе. На стене дома появилось изображение запорожского волонтера Татьяны Дроботы, которая помогала беженцам и военным. Благодаря этому Дом Москвы превратился в символ сопротивления Украины российской агрессии.

Тем временем, в России создали робота-рыбу для подводной разведки. По словам разработчиков, устройство оснащено автопилотом и специальной оптической системой.