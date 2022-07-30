Робот нарисовал мурал, посвященный Украине, на Доме Москвы в Вильнюсе (видео)

Мурал станет символом единства стран Балтии и Украины.

В Вильнюсе (Литва) на Доме Москвы, заброшенном здании, предназначенном под снос, появился огромный мурал с изображением волонтера, помогающей беженцам и украинским военным в Запорожье, Татьяны Дроботи, за основу которого взята фотография, сделанная Еленой Титаренко, сообщает Delfi. Таким образом сооружение превратилось в символ силы Украины перед лицом российской агрессии.

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"Конечно, "Дом Москвы" мы выбрали неслучайно. Это здание должно было стать символом мощи России, мы сейчас увековечим в нем то, что вызывает конвульсии у Кремля – решительный отпор Украины. В определенном смысле, мы отдаем Дом Москвы Украине. Можем сделать это все вместе – художники, предприниматели и все люди доброй воли", – рассказала журналистам автор идеи, глава лаборатории искусства Kiaurai sienas Лина Шлипавичюте.

[ + – ] Украинский волонтер Татьяна Дроботя на фоне мурала со своим изображением

Уникальный рисунок-фотография был нанесен на стену аэрозольными красками единственным в мире роботом-художником Альбертом, созданным под руководством эстонского художника, инженера и изобретателя Михкеля Джоала коллективом инженеров Robot Muralist. Самый известный работодатель Альберта – Илон Маск. Осенью прошлого года этого робота нанимали для работы над фасадом Tesla Gigafactory в Германии.

Транспортировка робота Альберта в Вильнюс, его работа и закупка краски обошлись в 13 тысяч евро, и деньги на реализацию проекта собирали как представители бизнеса. так и рядовые граждане.

Латвийский журналист Шарунас Черняускас на своей странице в Facebook показал все этапы создания мурала.

Украинская сторона уже отреагировала на такой знак подджержки литовцев.

"Неофреска на так называемом Доме Москвы станет своевременным и мощным символом единства стран Балтии и Украины", – заявил посол Украины Петр Бешта.

Здание, использованное для рисунка, планировалось почти 20 лет назад как центр культурного и делового сотрудничества между Вильнюсом и Москвой. В нем намеревалась разместиться организация "Московский центр культуры и бизнеса "Дом Москвы в Вильнюсе"", проводившая в литовской столице праздники Масленицы, устраивавшая выставки и концерты.

В январе мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс заявлял о намерении снести это здание.

"Если кто-то спросит, почему сносят практически достроенное здание, — его построили более высоким, чем разрешено, а это недопустимо. С архитектурной точки зрения — это инородное тело, с функциональной — недостроенное и нерациональное", – сообщил он. Чиновник уверен, что этот объект – оружие кремлевской пропаганды, он представляет угрозу нацбезопасности Литвы.

Что будет со зданием после того, как на нем появился мурал, пока неизвестно.

Напомним, недавно президент Литвы Гитанас Науседа посетил Киев и пообещал президенту Владимиру Зеленскому дальнейшую поддержку в противостоянии российской агрессии.