Робот намалював мурал, присвячений Україні, на "Домі Москви" у Вільнюсі (відео)
Мурал стане символом єдності країн Балтії та України.
У Вільнюсі (Литва) на "Домі Москви", покинутій будівлі, призначеній під знесення, з'явився величезний мурал із зображенням волонтерки, яка допомагає біженцям і українським військовим у Запоріжжі, Тетяни Дроботі, за основу якого взята фотографія, зроблена Оленою Титаренко, повідомляє Delfi. Так споруда перетворилася на символ сили України перед російською агресією.
"Звичайно, "Дім Москви" ми вибрали невипадково. Ця будівля мала стати символом могутності Росії, ми зараз увічнимо в ньому те, що викликає конвульсії в Кремля, — рішуча відсіч України. У певному сенсі ми віддаємо "Дім Москви" Україні. Можемо зробити це всі разом — художники, підприємці та всі люди доброї волі", — розповіла журналістам авторка ідеї, голова лабораторії мистецтва Kiaurai sienas Ліна Шліпавічюте.
Унікальний малюнок-фотографія був нанесений на стіну аерозольними фарбами єдиним у світі роботом-художником Альбертом, створеним під керівництвом естонського художника, інженера та винахідника Міхкеля Джоала та колективом інженерів Robot Muralist. Найвідоміший роботодавець Альберта — Ілон Маск. Восени минулого року цього робота наймали для роботи над фасадом Tesla Gigafactory в Німеччині.
Транспортування робота Альберта у Вільнюс, його робота й закупівля фарби коштували 13 тисяч євро, і гроші на реалізацію проєкту збирали як представники бізнесу, так і пересічні громадяни.
Латвійський журналіст Шарунас Черняускас на своїй сторінці у Facebook показав усі етапи створення муралу.
Українська сторона вже відреагувала на такий знак підтримки литовців.
"Неофреска на так званому "Домі Москви" стане своєчасним і потужним символом єдності країн Балтії та України", — заявив посол України Петро Бешта.
Будинок, використаний для малюнка, планувався майже 20 років тому як центр культурної та ділової співпраці між Вільнюсом і Москвою. У ньому мала намір розміститися організація "Московський центр культури та бізнесу "Дім Москви у Вільнюсі", яка проводила в литовській столиці свята Масниці, влаштовувала виставки та концерти.
У січні мер литовської столиці Ремігіюс Шімашюс заявляв про намір знести цю будівлю.
"Якщо хтось запитає, чому зносять практично добудовану будівлю, її побудували вищою, ніж дозволено, а це неприпустимо. З архітектурної точки зору — це стороннє тіло, з функціональної — недобудоване та нераціональне", — повідомив він. Чиновник упевнений, що цей об'єкт — зброя кремлівської пропаганди, він становить загрозу нацбезпеці Литви.
Що буде з будівлею після того, як на ньому з'явився мурал, поки що невідомо.
Нагадаємо, нещодавно президент Литви Ґітанас Науседа відвідав Київ і пообіцяв президенту Володимиру Зеленському подальшу підтримку в протистоянні російській агресії.