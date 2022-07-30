Робот намалював мурал, присвячений Україні, на "Домі Москви" у Вільнюсі (відео)

Мурал стане символом єдності країн Балтії та України.

У Вільнюсі (Литва) на "Домі Москви", покинутій будівлі, призначеній під знесення, з'явився величезний мурал із зображенням волонтерки, яка допомагає біженцям і українським військовим у Запоріжжі, Тетяни Дроботі, за основу якого взята фотографія, зроблена Оленою Титаренко, повідомляє Delfi. Так споруда перетворилася на символ сили України перед російською агресією.

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"Звичайно, "Дім Москви" ми вибрали невипадково. Ця будівля мала стати символом могутності Росії, ми зараз увічнимо в ньому те, що викликає конвульсії в Кремля, — рішуча відсіч України. У певному сенсі ми віддаємо "Дім Москви" Україні. Можемо зробити це всі разом — художники, підприємці та всі люди доброї волі", — розповіла журналістам авторка ідеї, голова лабораторії мистецтва Kiaurai sienas Ліна Шліпавічюте.

[ + – ] Українська волонтерка Тетяна Дроботя на тлі муралу зі своїм зображенням

Унікальний малюнок-фотографія був нанесений на стіну аерозольними фарбами єдиним у світі роботом-художником Альбертом, створеним під керівництвом естонського художника, інженера та винахідника Міхкеля Джоала та колективом інженерів Robot Muralist. Найвідоміший роботодавець Альберта — Ілон Маск. Восени минулого року цього робота наймали для роботи над фасадом Tesla Gigafactory в Німеччині.

Транспортування робота Альберта у Вільнюс, його робота й закупівля фарби коштували 13 тисяч євро, і гроші на реалізацію проєкту збирали як представники бізнесу, так і пересічні громадяни.

Латвійський журналіст Шарунас Черняускас на своїй сторінці у Facebook показав усі етапи створення муралу.

Українська сторона вже відреагувала на такий знак підтримки литовців.

"Неофреска на так званому "Домі Москви" стане своєчасним і потужним символом єдності країн Балтії та України", — заявив посол України Петро Бешта.

Будинок, використаний для малюнка, планувався майже 20 років тому як центр культурної та ділової співпраці між Вільнюсом і Москвою. У ньому мала намір розміститися організація "Московський центр культури та бізнесу "Дім Москви у Вільнюсі", яка проводила в литовській столиці свята Масниці, влаштовувала виставки та концерти.

У січні мер литовської столиці Ремігіюс Шімашюс заявляв про намір знести цю будівлю.

"Якщо хтось запитає, чому зносять практично добудовану будівлю, її побудували вищою, ніж дозволено, а це неприпустимо. З архітектурної точки зору — це стороннє тіло, з функціональної — недобудоване та нераціональне", — повідомив він. Чиновник упевнений, що цей об'єкт — зброя кремлівської пропаганди, він становить загрозу нацбезпеці Литви.

Що буде з будівлею після того, як на ньому з'явився мурал, поки що невідомо.

Нагадаємо, нещодавно президент Литви Ґітанас Науседа відвідав Київ і пообіцяв президенту Володимиру Зеленському подальшу підтримку в протистоянні російській агресії.