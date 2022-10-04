Роботы Superdroid Robots Mastiff помогают украинцам бороться с минами ВС РФ (видео)

Машины с гусеницами и механическими руками позволяют безопасно обезвреживать российские боеприпасы, в том числе очень опасные ПОМ-3.

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Украинские саперы уничтожают российские мины в Харьковской области при помощи роботов Superdroid Robots Mastiff. Подробности региональное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщило в видеоролике.

Сначала пиротехники запускают дрона для разведки с воздуха, а затем отправляют Superdroid Robots Mastiff — дистанционно управляемую машину на гусеничной платформе с манипулятором, способным поднимать предметы, в том числе взрывчатку, весом до 10 кг. Робот также оснащен камерой с 20-кратным увеличением, способной поворачиваться на 360 градусов и наклоняться на -15/+90 градусов. Оптическая система позволяет оператору видеть происходящее на экране станции управления, последняя помещается в корпус-чемоданчик и отдаленно напоминает ноутбук.

Superdroid призван уберечь жизнь саперов при работе с современными российскими противопехотными минами, которых ВС РФ оставили много после себя в Харьковской области. В последнее время очень часто встречаются ПОМ-3 — новейшие мины, используемые армией России с 2019 года. Они замечают движение человека на расстоянии до 15 метров при помощи сейсмического датчика, а затем запускает на высоту 1-1,5 метра взрывчатку с осколочными элементами, которые разлетаются на 20 метров.

Как подчеркнули в ДСНС, Superdroid Robots Mastiff впервые используют для обезвреживания ПОМ-3. Сейчас взрывотехники проводят практический эксперимент в городе Балаклея перед брошенными позициями российских войск, где лес кишит именно такими минами.

Роботов ДСНС перадала организация United Ukrainian American Relief Committee, Inc. Их доставили из США в Винницкую область, а затем передали в спасателям в Харьковскую. Перед разминированием специалисты из США провели для украинских саперов трехдневный курс обучения.

Ранее писали, что "Новая почта" разрабатывает роботов-саперов для разминирования Украины. Украинские инженеры придумали три модели, способные работать как на земле, так и под водой, они рассчитывают собрать как минимум 60 единиц.

Сообщали также, как британские роботы TALON будут разминировать Украину. Великобритания выделила десять таких машин, которые могут самостоятельно определять местонахождение взрывных устройств.