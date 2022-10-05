Новые 4К-телевизоры с Google TV компания Xiaomi решила продавать задешево

Многофункциональные ТВ-панели доступны с большими скидками, так как бренд стремится завоевать европейский рынок.

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Xiaomi выпустила телевизоры линейки TV Q2, работающие под управлением Google TV. На рынок они поступили по цене от 549,99 евро. Правда, такое предложение будет действовать до 10 октября этого года, сообщает notebookcheck.net.

Серия Xiaomi TV Q2 также может похвастаться 92-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и тремя портами HDMI.

Издание пишет, что Xiaomi начала продажи телевизоров серии Q2 в Европе, где они доступны в 50-, 55- и 65-дюймовом вариантах. Что качается технических характеристик моделей, то они практически идентичные.

Габариты телевизоров Xiaomi TV Q2:

50-дюймовый: размер — 1116 х 263 х 700 мм, вес — 10,35 кг

55-дюймовый: 1230 х 262 х 766 мм, 13,69 кг

65-дюймовый: 1451 х 319 х 908 мм, 18,60 кг

Разрешение экранов составляет 4K UHD (3840 x 2160), охват цветового пространства — DCI-P3 92%, есть поддержка MEMC и интеграция Dolby Vision IQ. К сожалению, пиковая частота всех трех Smart TV составляет 60 Гц, а не 120 Гц. Все модели оснащены двумя динамиками мощностью 15 Вт с выходной мощностью 30 Вт, а также поддержкой Dolby Atmos и DTS-X.

Кроме того, серия Xiaomi TV Q2 управляется Google TV, имеет 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ флеш-памяти, чипом ARM Cortex-A55 и графическим процессором Mali-G52 MC1.

Телевизор Сяоми TV Q2 с диагональю 50 дюймов можно купить за 699,99 евро, за 55-дюймовую версию просят 799,99 евро, а за 65-дюймовую — 899,99 евро. До 10 октября ТВ-панели продаются со значительными скидками: 549,99 евро, 699,99 евро и 849,99 евро соответственно.

Дополнительные технические характеристики:

1x 3,5 мм разъем для наушников

1x оптический цифровой аудиовыход

1x композитный вход (AV)

1x Ethernet (локальная сеть)

2 порта USB 2.0 типа А

3x HDMI (поддержка eARC)

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