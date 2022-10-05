Нові 4К-телевізори з Google TV компанія Xiaomi вирішила продавати задешево

Багатофункціональні ТВ-панелі доступні з великими знижками, оскільки бренд прагне завоювати європейський ринок.

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Xiaomi випустила телевізори лінійки TV Q2, які працюють під керуванням Google TV. На ринок вони надійшли за ціною від 549,99 євро. Щоправда, така пропозиція діятиме до 10 жовтня цього року, повідомляє notebookcheck.net.

Серія Xiaomi TV Q2 також може похвалитися 92-відсотковим охопленням кольорового простору DCI-P3 і трьома портами HDMI.

Видання пише, що Xiaomi почала продажі телевізорів серії Q2 в Європі, де вони доступні в 50-, 55- та 65-дюймовому варіантах. Що стосується технічних характеристик моделей, то вони практично ідентичні.

Габарити телевізорів Xiaomi TV Q2:

50-дюймовий: розмір — 1116 х 263 х 700 мм, вага — 10,35 кг

55-дюймовий: 1230 х 262 х 766 мм, 13,69 кг

65-дюймовий: 1451 х 319 х 908 мм, 18,60 кг

Роздільна здатність екранів складає 4K UHD (3840 x 2160), охоплення колірного простору — DCI-P3 92%, є підтримка MEMC та інтеграція Dolby Vision IQ. На жаль, пікова частота всіх трьох Smart TV складає 60 Гц, а не 120 Гц. Всі моделі оснащені двома динаміками потужністю 15 Вт із вихідною потужністю 30 Вт, а також підтримкою Dolby Atmos та DTS-X.

Крім того, серія Xiaomi TV Q2 керується Google TV, має 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ флешпам'яті, чипом ARM Cortex-A55 та графічним процесором Mali-G52 MC1.

ТБ Сяомі TV Q2 з діагоналлю 50 дюймів можна купити за 699,99 євро, за 55-дюймову версію просять 799,99 євро, а за 65-дюймову — 899,99 євро. До 10 жовтня ТВ-панелі продаються зі значними знижками: 549,99 євро, 699,99 євро та 849,99 євро відповідно.

Додаткові технічні характеристики:

1x 3,5 мм роз'єм для навушників

1x оптичний цифровий аудіовихід

1x композитний вхід (AV)

1x Ethernet (локальна мережа)

2 порти USB 2.0 типу А

3x HDMI (підтримка eARC)

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