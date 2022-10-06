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Диджитал

Ученые создали микроскопических существ из "умного" полимера: они растут и помнят (фото)

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Фото: Гейдельбергский университет

Метод создания микророботов получил название 4D-печать.

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Ученые из Гейдельбергского университета (Германия) применяют метод аддитивного производства в надежде усовершенствовать микроробототехнику, пишет interestingengineering.com.

По мнению исследователей, производство программируемых материалов, механические свойства которых могут быть адаптированы "по запросу", очень востребовано в сфере роботостроения. Именно поэтому они и применяют "умный" полимер, разрабатывая концепцию так называемой 4D-печати.

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Цветок из "умного" полимера
Фото: Гейдельбергский университет

Подразумевается, что в процессе 4D-печати создаются трехмерные печатные объекты, которые смогут меняться с течением времени. Полимеры, обладающие памятью формы, из которых их создают, способны восстанавливать свою первоначальную форму после деформации, вызванной, к примеру, повышением температуры. Также они способны расти, увеличивая напечатанный объект в 8 раз, после чего застывают. Что касается структуры "интеллектуального" полимера, то она состоит из частиц, напоминающий по форме пустые коробки с открывающимися крышками. Если на материал воздействовать при помощи тепла, то "крышки" "коробок" закроются, вследствие чего, деформированная зона "восстановит" первоначальный вид.

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Иллюстрация демонстрирует рост напечатанных моделей в течение 4-х часов
Фото: Гейдельбергский университет

Пока что ученые исследуют область 4D-печати, создавая при помощи 3D-принтера микроскопических существ и растений (геккон, осьминог, подсолнух).

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