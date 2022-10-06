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Діджитал

Вчені створили мікроскопічні істоти з "розумного" полімеру: вони ростуть і пам'ятають (фото)

полімер, роботи, 4D-друк
Фото: Гайдельберзький університет

Метод створення мікророботів отримав назву 4D-друк.

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Вчені з Гайдельберзького університету Рупрехта-Карла (Німеччина) застосовують метод адитивного виробництва, сподіваючись удосконалити мікроробототехніку, пише interestingengineering.com.

На думку дослідників, виробництво програмованих матеріалів, механічні властивості яких можуть адаптувати "на запит", дуже потрібне у сфері роботобудування. Саме тому вони і застосовують "розумний" полімер, розробляючи концепцію так званого 4D-друку.

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Квітка з "розумного" полімеру
Фото: Гейдельбергский университет

Мається на увазі, що в процесі 4D-друку створюються тривимірні об'єкти, які зможуть змінюватися з часом. Полімери, що мають пам'ять форми, з яких їх створюють, здатні відновлювати свою первісну форму після деформації, викликаної, наприклад, підвищенням температури. Також вони здатні рости, збільшуючи надрукований об'єкт у 8 разів, після чого застигають. Що стосується структури "інтелектуального" полімеру, то вона складається з частинок, що нагадує формою порожні коробки з кришками, які відкриваються. Якщо на матеріал впливати за допомогою тепла, то "кришки" "коробок" закриються, внаслідок чого деформована зона "відновить" первісний вигляд.

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Ілюстрація демонструє ріст надрукованих моделей протягом 4-х годин
Фото: Гайдельберзький університет

Поки вчені досліджують область 4D-друку, створюючи за допомогою 3D-принтера мікроскопічних істот та рослин (гекон, восьминіг, соняшник).

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