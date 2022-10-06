Блогер набрал 1 млн подписчиков просто потому, что показал на YouTube свое лицо (фото)

Ютубер Dream долгое время скрывал свою внешность за маской со смайликом.

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Блогер Dream всегда использовал маску, чтобы скрыть свое лицо. Однако недавно парень решил раскрыть свою внешность, что принесло ему популярность на видеоплатформе YouTube, пишет unilad.com.

Cоздатель видео Minecraft до недавнего времени скрывал свою личность с помощью маски с изображением смайлика. Но затем решил показать свое лицо на YouTube. Блогер утверждал, что сделает это не ради хайпа, а по весьма уважительной причине. Дело в том, что к нему в гости в США должен приехать друг, ютубер GeorgeNotFound из Великобритании.

Dream собирался запостить совместное селфи с GeorgeNotFound и анонсировал это "событие", написав в Твиттере: "Примерно через 2 часа будет премьера моего видео с раскрытием лица на YouTube. Мой следующий твит — это фото с моими лучшими друзьями, которые наконец-то собрались вместе".

Пост Dream набрал огромное количество реакций и комментариев. Подписчики интересовались, не пытался ли кто-то "слить" в Сеть фото лица блогера до "премьеры". Dream ответил, что будет весьма осторожен, чтобы этого не случилось, ведь иначе эксклюзива не получится.

[ + – ] Dream с друзьями

Этот трюк весьма неплохо окупился: ютубер приобрел более миллиона подписчиков на своих страницах в социальных сетях в течение суток после раскрытия "конфиденциальной" информации.

Согласно Social Blade, на YouTube у Dream в воскресенье появилось 300 000 новых подписчиков, а в понедельник он набрал еще 200 000 человек.

В Twitter на его аккаунт подписались 201 275 человек в воскресенье и еще 44 905 в понедельник, а на Twitch он набрал 69 435 в воскресенье и 5033 в понедельник.

Что касается Instagram, у Dream было 125 360 новых подписчиков в воскресенье и 84 867 в понедельник.

В целом это означает, что у американского блогера на четырех платформах появилось невероятное количество подписчиков — 1 030 875 человек, говорится в сообщении.

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