Блогер набрав 1 млн підписників просто тому, що показав на YouTube своє обличчя (фото)

Ютубер Dream довгий час приховував свою зовнішність за маскою зі смайликом.

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Блогер Dream завжди використовував маску, щоб приховати своє обличчя. Однак нещодавно хлопець вирішив розкрити свою зовнішність, що дало йому популярність на відеоплатформі YouTube, пише unilad.com.

Автор відео Minecraft донедавна приховував свою особистість за допомогою маски із зображенням смайлика. Але потім вирішив показати своє обличчя на YouTube. Блогер стверджував, що зробить це не заради хайпа, а з дуже поважної причини. Річ у тому, що до нього в гості до США має приїхати друг, ютубер GeorgeNotFound із Великобританії.

Dream збирався запостити спільне селфі з GeorgeNotFound і анонсував цю "подію", написавши у твітері: "Приблизно через 2 години буде прем'єра мого відео з розкриттям обличчя на YouTube. Мій наступний твіт — це фото з моїми найкращими друзями, які нарешті зібралися разом".

Пост Dream набрав величезну кількість реакцій та коментарів. Підписники цікавилися, чи хтось не намагався "злити" в мережу фото обличчя блогера до "прем'єри". Dream відповів, що буде дуже обережним, щоб цього не сталося, адже інакше ексклюзиву не вийде.

[ + – ] Dream з друзями

Цей трюк дуже непогано окупився: ютубер придбав понад мільйон підписників на своїх сторінках у соціальних мережах протягом доби після розкриття "конфіденційної" інформації.

Згідно з Social Blade, на YouTube у Dream у неділю з'явилося 300 000 нових підписників, а в понеділок він набрав ще 200 000 осіб.

У Twitter на його обліковий запис підписалися 201 275 осіб у неділю та ще 44 905 у понеділок, а на Twitch він набрав 69 435 у неділю та 5 033 у понеділок.

Що стосується Instagram, у Dream було 125 360 нових підписників у неділю та 84 867 у понеділок.

Загалом це означає, що американський блогер на чотирьох платформах має неймовірну кількість підписників — 1 030 875 осіб, йдеться в повідомленні.

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