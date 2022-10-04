Росіянам нічим зайнятися в інтернеті: вперше в історії мобільний трафік скоротився

Оператори відчули наслідки блокувань і добровільного відходу іноземних ресурсів із російського ринку.

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У другому кварталі 2022 року в Росії вперше в історії скоротився мобільний інтернет-трафік. Про це пише видання "Известия", посилаючись на дані Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій.

За інформацією відомства, у січні-березні користувачі на території РФ використали в мобільних мережах 8,54 млрд ГБ, а з квітня по червень — всього 8,35 млрд ГБ (на 2,3% менше). До цього трафік тільки збільшувався рік у рік і жодного разу не просідав.

Російські оператори зв'язку підтверджують падіння трафіку в другому кварталі. Співробітник МТС зазначив, що компанія не зафіксувала традиційного зростання з березня по травень, натомість у червні розпочався традиційний літній спад. Як заявила представник Tele2, у мережі цього оператора квартальне скорочення трафіку виявилося меншим — на 1,6%.

Експерти пов'язують небувалу подію зі скороченням онлайн-ресурсів, доступних для росіян. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну, російська влада заблокувала низку іноземних сайтів і соціальних мереж, а деякі компанії самостійно пішли з країни на знак протесту проти її агресії.

Зокрема, перестали відкриватися Facebook та Instagram, а TikTok відмовився працювати на користь російських користувачів. В РФ також перестали відкриватися онлайн-кінотеатри та стримінгові сервіси. Так у росіян стало набагато менше можливостей для проведення часу в інтернеті.

Співробітник МТС зазначив, що зростання трафіку месенджера Telegram значно зросло, але він не зміг повністю компенсувати відсутність Facebok, Instagram і TikTok. У Мінцифри додали: трафік із заблокованих сервісів перерозподілився між російськими, наприклад, зросла аудиторія "ВКонтакте".

Раніше писали, що в Росії готові до відключення від глобального інтернету. Як розповів спецпредставник президента РФ із цифровізації Дмитро Пєсков, росіяни добудують конектори до всесвітньої мережі, а до того часу працюватимуть локальні ресурси.

У вересні в Росії стався збій у мережі великого інтернет-провайдера "Ростелеком". На проблеми поскаржилися мешканці Москви та багатьох регіонів.