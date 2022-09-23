Росіяни втратили доступ до інтернету: впала мережа провайдера "Ростелеком"

Найбільше скарг надходить із Москви, проте проблеми фіксують і в багатьох інших регіонах.

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У Росії відбувся масштабний збій у роботі провідного інтернету від державного оператора зв'язку "Ростелеком". Про це стало відомо сайту СNews.

Віялові відключення інтернету почалися в багатьох регіонах Росії, а найбільше скаржаться клієнти з Москви та Санкт-Петербурга. Журналісти зафіксували відсутність сигналу в кількох районах російської столиці, хоча й не змогли додзвонитися до співробітників "Ростелекому" — автовідповідач підтверджує наявність проблем, але не називає термінів усунення несправностей.

Як повідомляє сервіс DownRadar, у Москві користувачі відчули збій приблизно о 13:00 і за годину надіслали понад 730 скарг. Паралельно відсутність інтернет-з'єднання скаржилися жителі Санкт-Петербурга, Хабаровська, Владивостока, Самари, Нижнього Новгорода, Краснодара, Єкатеринбурга, Новосибірська, Барнаула, Волгограда, Кемерово, Костроми, Сиктивкара.

Через деякий час представники "Ростелекому" надали СNews коментар та заявили, що фахівцям вдалося усунути "короткочасний технічний збій", причину якого не розкрили. Навіть після заяви користувачі продовжили скаржитися на роботу інтернету від державного провайдера.

ЗМІ зазначає, що це не перший масштабний збій у мережі "Ростелекому" за останні роки. У серпні 2019 інтернет зник одразу у кількох регіонах європейської частини Росії, Уралу та Далекого Сходу, і проблеми тривали понад добу. До цього, у 2015 році, московські клієнти "Ростелекому" втратили зв'язок через помилку при авторизації, яку повністю усунути лише наступного дня.

Раніше писали, як хакери та кібершахраї обкрадають росіян, які злякалися мобілізації. Злочинці пропонують чоловікам перевірити списки потенційних призовників, отримати відстрочку або виїхати з країни за допомогою вірусних програм та фішингових сайтів.

Писали також, що Росію нема кому захищати в кіберпросторі, адже в країні залишилося лише 5 тисяч фахівців. У "Сбербанку" стверджують: для надійної роботи їм потрібно 100 тисяч експертів з кібербезпеки.