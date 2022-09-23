Россияне лишились доступа к Интернету: рухнула сеть провайдера "Ростелеком"

Больше всего жалоб поступает из Москвы, однако проблемы фиксируют и во многих других регионах.

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В России произошел масштабный сбой в работе проводного Интернета от государственного оператора связи "Ростелеком". Об этом стало известно сайту СNews.

Веерные отключения Интернета начались во многих регионах России, а больше всего жалуются клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга. Журналисты зафиксировали отсутствие сигнала в нескольких районах российской столицы, хотя и не смогли дозвониться до сотрудников "Ростелекома" — автоответчик подтверждает наличие проблем, но не называет сроки устранения неполадок.

Как сообщает сервис DownRadar, в Москве пользователи ощутили сбой примерно в 13:00 и за час отправили более 730 жалоб. Параллельно на отсутствие Интернет-соединения жаловались жители Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока, Самары, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула, Волгограда, Кемерово, Костромы, Сыктывкара.

Спустя некоторое время представители "Ростелекома" предоставили СNews комментарий и заявили, что специалистам удалось устранить "кратковременный технический сбой", причину которого не раскрыли. Даже после заявления пользователи продолжили жаловаться на работу Интернета от государственного провайдера.

СМИ отмечает, что это не первый массштабный сбой в сети "Ростелекома" за последние годы. В августе 2019-го Интернет пропал сразу в нескольких регионах европейской части России, Урала и Дальнего Востока, и проблемы продлились больше суток. До этого, в 2015 году, московские клиенты "Ростелекома" лишились связи из-за ошибки при авторизации, которую полностью устранить лишь на следующий день.

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