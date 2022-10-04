Россиянам нечем заняться в Интернете: впервые в истории мобильный трафик сократился

Операторы почувствовали последствия блокировок и добровольного ухода иностранных ресурсов с российского рынка.

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Во втором квартале 2022 года в России впервые в истории сократился мобильный интернет-трафик. Об этом пишет издание "Известия", ссылаясь на данные Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По информации ведомства, в январе — марте пользователи на территории РФ использовали в мобильных сетях 8,54 млрд ГБ, а с апреля по июнь — всего 8,35 млрд ГБ (на 2,3% меньше). До этого трафик только увеличивался из года в год и ни разу не проседал.

Российские операторы связи подтверждают падение трафика во втором квартале. Сотрудник МТС отметил, что компания не зафиксировала традиционного роста с марта по май, зато в июне начался традиционный летний спад. Как заявила представитель Tele2, в сети этого оператора квартальное сокращение трафика оказалось меньшим — на 1,6%.

Эксперты связывают небывалое происшествие с сокращением онлайн-ресурсов, доступных для россиян. После начала полномасштабного вторжения в Украину, российские власти заблокировали ряд иностранных сайтов и социальных сетей, а некоторые компании самостоятельно ушли из страны в знак протеста против ее агрессии.

В частности, перестали открываться Facebook и Instagram, а TikTok отказался работать в интересах российских пользователей. В РФ также перестали открываться онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы. Таким образом у россиян стало гораздо меньше возможностей для времяпровождения в Интернете.

Сотрудник МТС отметил, что рост трафика мессенджера Telegram значительно вырос, но он не смог полностью компенсировать отсутствие Facebok, Instagram и TikTok. В Минцифры добавили: трафик с заблокированных сервисов перераспределился между российскими, например, выросла аудитория "ВКонтакте".

Ранее писали, что в России готовы к отключению от глобального интернета. Как рассказал спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков, россияне достроят коннекторы ко всемирной сети, а до тех пор будут работать локальные ресурсы.

В сентябре в России произошел сбой в сети крупного Интернет-провайдера "Ростелеком". На проблемы пожаловались жители Москвы и многих регионов.