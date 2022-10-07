Минюст создал приложение "Параюристы" для правовых консультаций: как оно работает

В приложении можно найти алгоритмы действий в сложных правовых ситуациях, актуальных во время военного положения в стране.

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Министерство юстиции Украины создало приложение "Параюристы" для консультаций по правовым вопросам. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Как уточняется, в приложении, разработанном совместно общественными организациями и госучреждениями, даются алгоритмы действий в сложных правовых ситуациях, особо актуальных в период действия военного положения в Украине.

С помощью приложения можно проконсультироваться по следующим вопросам:

льготы;

получение различных справок;

правила пересечения государственной границы;

семейное и трудовое право;

воинский учет;

включение в реестры.

В Минюсте отмечают, что приложение будет полезно для всех, кто нуждается в консультациях по правовым вопросам, а также волонтерам при решении типовых правовых проблем. Алгоритмами также могут воспользоваться параюристы для получения бесплатной правовой помощи для своих клиентов.

В приложении есть ряд функций:

база знаний с алгоритмами действий в сложных случаях, актуальными в период военного положения;

важные новости от волонтерского и параюридического сообщества;

анонсы учебных программ и курсов;

информационная поддержка сообществ параюристов и волонтеров;

возможность перенаправить клиента к специалистам системы безвозмездной правовой помощи непосредственно в приложении. Но это смогут делать лишь те параюристы, кто прошел специальные курсы Украинской школы практических знаний по вопросам доступа к правосудию, а также те, кто уже состоит в сообществе общественных советников Украины или других параюридических сообществах.

Загрузить приложение можно по ссылке.

Напомним, через портал "Дія" можно подать заявку на усыновление ребенка. В электронном виде вся процедура занимает 30 минут. Раньше потенциальным приемным родителям приходилось разбираться с подачей заявки неделями.