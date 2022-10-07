Мін'юст створив додаток "Параюристи" для правових консультацій: як він працює

У додатку можна знайти алгоритми дій у складних правових ситуаціях, актуальних під час воєнного стану країни.

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Міністерство юстиції України створило додаток "Параюристи" для консультацій з правових питань. Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Як уточнюється, у додатку, розробленому спільно громадськими організаціями та держустановами, даються алгоритми дій у складних правових ситуаціях, особливо актуальних у період дії воєнного стану в Україні.

За допомогою програми можна проконсультуватися з таких питань:

пільги;

одержання різних довідок;

правила перетину державного кордону;

сімейне та трудове право;

військовий облік;

включення до реєстрів.

У Мін'юсті зазначають, що додаток буде корисним для всіх, хто потребує консультацій з правових питань, а також волонтерів у процесі вирішення типових правових проблем. Алгоритмами можуть також скористатися параюристи для отримання безкоштовної правової допомоги для своїх клієнтів.

У додатку є низка функцій:

база знань з алгоритмами дій у складних випадках, актуальними в період воєнного стану;

важливі новини від волонтерської та параюридичної спільноти;

анонси навчальних програм і курсів;

інформаційна підтримка спільнот параюристів і волонтерів;

Можливість перенаправити клієнта до фахівців системи безоплатної правової допомоги у додатку. Але це зможуть робити лише ті параюристи, які пройшли спеціальні курси Української школи практичних знань з питань доступу до правосуддя, а також ті, хто вже є членом спільноти громадських радників України чи інших параюридичних спільнот.

Завантажити програму можна за посиланням.

Нагадаємо, через портал "Дія" можна подати заявку на всиновлення дитини. В електронному вигляді вся процедура займає 30 хвилин. Раніше потенційним прийомним батькам доводилося розбиратися з поданням заявки тижнями.