Инженеры отказываются создавать роботов-убийц и просят не делать из ботов оружие

Группа компаний-производителей робототехники недовольна, что их продукты используют не по назначению.

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Ряд компаний, которые разрабатывают робототехнику, призвали не делать из "мирных" роботов оружие, сообщает newatlas.com.

Сегодня все больше компаний и государств заинтересованы в том, чтобы роботизировать оружие. Сделать это быстро и просто — главный приоритет, тем более, что есть простой способ: приделать уже существующий вид оружия к роботу. Например, так поступили россияне, когда приделали на спину китайскому робо-псу винтовку. Другой робо-собаке они установили на спину обрез. Американская компания Ghost Robotics, работающая на "оборонку" также демонстрировала вооруженного робота.

Недавно несколько производителей робототехники, — Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics, Unitree Robotics, — обратились к общественности посредством открытого письма, в котором настаивают на том, чтобы их продукты использовали по назначению. В документе сказано, что вооружая роботов, "некоторые люди" могут причинить вред, испугать и нарушить права других людей. Компаниям бы не хотелось, чтобы кто-то пострадал из-за такого апгрейда их техники. Сотрудники компаний пообещали, что не будут создавать роботов-убийц и настояли на скорейшем рассмотрении проблемы политиками и общественностью.

Интересно, что Boston Dynamics изначально финансировалась военными.

Ранее мы сообщали о том, что Белый дом собирается ввести санкции против производителя дронов из Китая, продукция которого популярна среди украинских солдат, — DJI Technology.