Связан с армией КНР: США внесли в черный список крупнейшего производителя дронов DJI

Компания официально остановила продажи в Украину и Россию, но ВСУ активно использует ее БПЛА для борьбы с оккупантами.

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Министерство обороны США добавило крупного производителя беспилотных летательных аппартов DJI Technology в "черный список" для дальнейшего ввода санкций. Об этом сообщает агентство Al Jazeera.

Ведомство добавило в список 13 компаний, которые предположительно связаны с армией Китая. Наличие предприятия в "черном списке" позволяет президенту США вводить против него экономические санкции. DJI Technology подозревают в том, что она помогала властям КНР вести слежку за уйгурами — этническим меньшинством, проживающим на западе страны.

Аналитик из исследовательской группы IPVM в Пенсильвании Чарльз Роллет, предположил, что действиями против DJI, которая контролирует более половины мирового рынка коммерческих дронов, должно убедить инвесторов не сотрудничать с компанией. В 2021 году Казначейство США добавила производителя БПЛА в список китайских компаний военно-промышленного комплекса, а это запрещает американцам инвестировать в эту фирму и торговать ее акциями.

"Таким образом, листинг Министерства обороны США подтверждает, что правительство США твердо считает DJI спонсором вооруженных сил Китайской Народной Республики. Обратите внимание, что DJI получила инвестиции от государственного фонда КНР China Chengtong, который открыто рекламирует военно-гражданское объединение в качестве основной цели", — подчеркнул эксперт.

В 2021 году в "черный список" попали более 60 китайских фирм, в том числе технологический гигант Huawei Technology, производитель полупроводников SMIC, компания по генетическому тестированию BGI Genomics Co, производитель поездов CRRC Corp, производитель оборудования для наблюдения из Ханчжоу Zhejiang Dahua Technology.

В апреле DJI остановила поставки дронов в Россию и Украину, не желая, чтобы ее продукцию использовали в военных целях. Они отреагировали на заявление вице-премьера Михаила Федорова о том, что БПЛА помогают российским войскам убивать мирных граждан.

В свою очередь, ВСУ используют дроны DJI для уничтожения российской армии. К примеру, модель Matrice 300 используют против оккупантов днем и ночью.