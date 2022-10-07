Пов'язаний з армією КНР: США внесли до чорного списку найбільшого виробника дронів DJI

Компанія офіційно зупинила продажі в Україну та Росію, але ЗСУ активно використовують її БПЛА для боротьби з окупантами.

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Міністерство оборони США додало великого виробника безпілотних літальних апартів DJI Technology до "чорного списку" для подальшого введення санкцій. Про це повідомляє агентство Al Jazeera.

Відомство додало до списку 13 компаній, які, ймовірно, пов'язані з армією Китаю. Наявність підприємства у "чорному списку" дозволяє президенту США запроваджувати проти нього економічні санкції. DJI Technology підозрюють у тому, що вона допомагала владі КНР вести стеження за уйгурами — етнічною меншістю, яка проживає на заході країни.

Аналітик з дослідницької групи IPVM у Пенсільванії Чарльз Роллет припустив, що діями проти DJI, яка контролює більш ніж половину світового ринку комерційних дронів, має переконати інвесторів не співпрацювати з компанією. У 2021 році Казначейство США додало виробника БПЛА до списку китайських компаній військово-промислового комплексу, а це забороняє американцям інвестувати в цю фірму та торгувати її акціями.

"Так, лістинг Міністерства оборони США підтверджує, що уряд США твердо вважає DJI спонсором збройних сил Китайської Народної Республіки. Зверніть увагу, що DJI отримала інвестиції від державного фонду КНР China Chengtong, який відкрито рекламує військово-громадянське об'єднання як основну ціль", — наголосив експерт.

У 2021 році до "чорного списку" потрапили понад 60 китайських фірм, зокрема технологічний гігант Huawei Technology, виробник напівпровідників SMIC, компанія з генетичного тестування BGI Genomics Co, виробник поїздів CRRC Corp, виробник обладнання для спостереження з Ханчжоу Zhejiang Da.

У квітні DJI зупинила постачання дронів до Росії та України, не бажаючи, щоб її продукцію використовували у військових цілях. Вони відреагували на заяву віцепрем'єра Михайла Федорова про те, що БПЛА допомагають російським військам убивати мирних громадян.

Зі свого боку, ЗСУ використовують дрони DJI для знищення російської армії. Наприклад, модель Matrice 300 використовують проти окупантів вдень та вночі.