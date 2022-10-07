Інженери відмовляються створювати роботів-убивць і просять не робити з ботів зброю

Група компаній-виробників робототехніки незадоволена, що їх продукти використовують не за призначенням.

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Низка компаній, які розробляють робототехніку, закликали не робити з "мирних" роботів зброю, повідомляє newatlas.com.

Сьогодні все більше компаній і держав зацікавлені в тому, щоб роботизувати зброю. Зробити це швидко та просто — головний пріоритет, тим паче, що є простий спосіб: додати вже наявний вид зброї до робота. Наприклад, так вчинили росіяни, коли приробили на спину китайському робо-собаці гвинтівку. Іншому робо-собаці вони встановили на спину обріз. Американська компанія Ghost Robotics, яка працює на "оборонку", також демонструвала збройного робота.

Нещодавно кілька виробників робототехніки — Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics, Unitree Robotics — звернулися до громадськості за допомогою відкритого листа, в якому наполягають на тому, щоб їх продукти використовували за призначенням. У документі сказано, що озброюючи роботів, "деякі люди" можуть завдати шкоди, злякати та порушити права інших людей. Компаніям не хотілося б, щоб хтось постраждав через такий апгрейд їхньої техніки. Співробітники компаній пообіцяли, що не створюватимуть роботів-убивць і наполягли на якнайшвидшому розгляді проблеми політиками та громадськістю.

Цікаво, що Boston Dynamics спочатку фінансувалась військовими.

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