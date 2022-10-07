Российские СМИ продолжают врать европейцам об Украине: сайты обходят блокировки ЕС

За счет обходных доменов Russia Today и ей подобные продолжают собирать миллионы просмотров каждый месяц.

Related video

Согласно исследованию Института стратегического диалога, несмотря на санкции ЕС против российских государственных СМИ, европейцы все равно имеют доступ к их сайтам, хотя трафик сократился на три четверти, пишет vice.com.

Выяснилось, что в РФ нашли способ эффективно обойти запрет и позволить аудитории из ЕС посещать сайты, создав так называемые обходные домены. Эти домены продолжают направлять читателей к российскому пропагандистскому контенту. Хотя технически обходные домены тоже подпадают под действие санкций ЕС, к ним киберполиция разных европейских стран относится более снисходительно, говорится в материале.

Эксперт из Института стратегического диалога, Джордан Уайлдон, сказал, что обходные домены часто содержат дополнительные знаки вроде дефиса, а в остальном полностью соответствуют написанию запрещенного URL.

"Добавьте дефис, и вы получите совершенно новый домен", — прокомментировал он. "И этот домен приведет вас к точно такому же контенту, как и на запрещенном сайте".

Исследователи обнаружили 12 доменов, идентичных RT (Russia Today, — ред.). Все они были зарегистрированы в Москве, и все, кроме одного, были созданы в течение нескольких недель после вторжения ВС РФ в Украину.

"На тот момент это была превентивная мера против санкций", — сказал Уайлдон.

Хотя обходные домены не компенсировали трафик из ЕС, потерянный из-за санкций, в отчете говорится, что они по-прежнему собирают миллионы просмотров каждый месяц, являясь "критическим вектором российской пропаганды, продолжающей воздействовать на аудиторию из Европейского союза".

[ + – ] Скриншот "подставного" сайта Russia Today

Исследование показало, что российские медиа распространяли информацию, явно предназначенную для того, чтобы вызвать негатив по отношению к украинским беженцам в Западной Европе. В таких материалах утверждалось, что украинцы пользуются льготным режимом по сравнению с другими беженцами, истощают ресурсы принимающих их стран и представляют угрозу безопасности. Также сообщалось об "агрессии" со стороны украинских беженцев, а украинских женщин изображали в сексуализированной манере.

Похоже, что официальный запрет на обходные домены не применяется эффективно, что отражает более широкую проблему, выявленную исследователями, связанную с непоследовательным соблюдением запрета в разных странах ЕС. Например, в 6-ти странах — Бельгии, Болгарии, Кипре, Чехии, Ирландии и Швеции — за указанный период не было трафика на запрещенные сайты, а в 5-ти других странах ЕС трафик упал более чем на 90%. Тем не менее, в Эстонии и Нидерландах наблюдался значительный рост посещаемости сайтов в период после запрета, а в Австрии трафик упал на несущественные 3%.