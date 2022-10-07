Российские СМИ продолжают врать европейцам об Украине: сайты обходят блокировки ЕС
За счет обходных доменов Russia Today и ей подобные продолжают собирать миллионы просмотров каждый месяц.
Согласно исследованию Института стратегического диалога, несмотря на санкции ЕС против российских государственных СМИ, европейцы все равно имеют доступ к их сайтам, хотя трафик сократился на три четверти, пишет vice.com.
Выяснилось, что в РФ нашли способ эффективно обойти запрет и позволить аудитории из ЕС посещать сайты, создав так называемые обходные домены. Эти домены продолжают направлять читателей к российскому пропагандистскому контенту. Хотя технически обходные домены тоже подпадают под действие санкций ЕС, к ним киберполиция разных европейских стран относится более снисходительно, говорится в материале.
Эксперт из Института стратегического диалога, Джордан Уайлдон, сказал, что обходные домены часто содержат дополнительные знаки вроде дефиса, а в остальном полностью соответствуют написанию запрещенного URL.
"Добавьте дефис, и вы получите совершенно новый домен", — прокомментировал он. "И этот домен приведет вас к точно такому же контенту, как и на запрещенном сайте".
Исследователи обнаружили 12 доменов, идентичных RT (Russia Today, — ред.). Все они были зарегистрированы в Москве, и все, кроме одного, были созданы в течение нескольких недель после вторжения ВС РФ в Украину.
"На тот момент это была превентивная мера против санкций", — сказал Уайлдон.
Хотя обходные домены не компенсировали трафик из ЕС, потерянный из-за санкций, в отчете говорится, что они по-прежнему собирают миллионы просмотров каждый месяц, являясь "критическим вектором российской пропаганды, продолжающей воздействовать на аудиторию из Европейского союза".
Исследование показало, что российские медиа распространяли информацию, явно предназначенную для того, чтобы вызвать негатив по отношению к украинским беженцам в Западной Европе. В таких материалах утверждалось, что украинцы пользуются льготным режимом по сравнению с другими беженцами, истощают ресурсы принимающих их стран и представляют угрозу безопасности. Также сообщалось об "агрессии" со стороны украинских беженцев, а украинских женщин изображали в сексуализированной манере.
Похоже, что официальный запрет на обходные домены не применяется эффективно, что отражает более широкую проблему, выявленную исследователями, связанную с непоследовательным соблюдением запрета в разных странах ЕС. Например, в 6-ти странах — Бельгии, Болгарии, Кипре, Чехии, Ирландии и Швеции — за указанный период не было трафика на запрещенные сайты, а в 5-ти других странах ЕС трафик упал более чем на 90%. Тем не менее, в Эстонии и Нидерландах наблюдался значительный рост посещаемости сайтов в период после запрета, а в Австрии трафик упал на несущественные 3%.