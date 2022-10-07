Російські ЗМІ продовжують брехати європейцям про Україну: сайти обходять блокування ЄС

За рахунок обхідних доменів Russia Today і подібні до неї продовжують збирати мільйони переглядів щомісяця.

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Згідно з дослідженням Інституту стратегічного діалогу, незважаючи на санкції ЄС проти російських державних ЗМІ, європейці все одно мають доступ до їхніх сайтів, хоча трафік скоротився на три чверті, пише vice.com.

З'ясувалося, що в РФ знайшли спосіб ефективно обійти заборону та дозволити аудиторії з ЄС відвідувати сайти, створивши так звані обхідні домени. Ці домени продовжують надсилати читачів до російського пропагандистського контенту. Хоча технічно обхідні домени теж підпадають під дію санкцій ЄС, до них кіберполіція різних європейських країн ставиться більш поблажливо, йдеться у матеріалі.

Експерт з Інституту стратегічного діалогу Джордан Вайлдон сказав, що обхідні домени часто містять додаткові знаки на кшталт дефісу, а в іншому повністю відповідають написанню забороненої URL-адреси.

"Додайте дефіс, і ви отримаєте новий домен", — прокоментував він. "І цей домен приведе вас до такого самого контенту, як і на забороненому сайті".

Дослідники виявили 12 доменів, ідентичних RT (Russia Today, — ред.). Всі вони були зареєстровані в Москві, і всі, крім одного, було створено протягом кількох тижнів після вторгнення ЗС РФ до України.

"На той момент це був превентивний захід проти санкцій", — сказав Вайлдон.

Хоча обхідні домени не компенсували трафік з ЄС, втрачений через санкції, у звіті йдеться про те, що вони, як і раніше, збирають мільйони переглядів щомісяця, будучи "критичним вектором російської пропаганди, яка продовжує впливати на аудиторію з Європейського союзу".

[ + – ] Скріншот "підставного" сайту Russia Today

Дослідження показало, що російські медіа розповсюджували інформацію, явно призначену для того, щоб викликати негатив щодо українських біженців у Західній Європі. У таких матеріалах стверджувалося, що українці користуються пільговим режимом порівняно з іншими біженцями, виснажують ресурси країн, що їх приймають, і становлять загрозу безпеці. Також повідомлялося про "агресію" з боку українських біженців, а українських жінок зображали у сексуалізованій манері.

Схоже, офіційна заборона на обхідні домени не застосовується ефективно, що відображає ширшу проблему, виявлену дослідниками, пов'язану з непослідовним дотриманням заборони в різних країнах ЄС. Наприклад, у 6 країнах — Бельгії, Болгарії, Кіпрі, Чехії, Ірландії та Швеції — за вказаний період не було трафіку на заборонені сайти, а в 5 інших країнах ЄС трафік впав на понад 90%. Проте в Естонії та Нідерландах спостерігалося значне зростання відвідуваності сайтів у період після заборони, а в Австрії трафік упав на несуттєві 3%.