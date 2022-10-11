Интернет-мошенник выманил у женщины $30 тыс., прикинувшись "русским космонавтом"

Мужчина утверждал, что ему нужны деньги, чтобы заплатить за возвращение с МКС на Землю.

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В Японии произошло весьма оригинальное интернет-мошенничество. Злоумышленник, выдавший себя за "русского космонавта", который не может вернуться домой с МКС, выманил у доверчивой женщины огромную сумму денег, пишет vice.com.

Мужчина познакомился с 65-летней японкой (имя жертвы не разглашается — ред.) в Instagram в июне этого года. В своем фейковом профиле он выставлял фотографии космоса и писал о том, что работает на Международной космической станции. Новой знакомой он пояснил, что доступ к средствам связи у него ограничен, потому часто звонить и писать ей он не может. Однако продолжал общение в японском мессенджере LINE.

Мошенник сумел убедить женщину в том, что он ее любит и даже готов жениться, но при одном условии, — если она вышлет ему деньги, чтобы он якобы смог вернуться на Землю раньше положенного срока. По его словам, нужно было заплатить сборы за перелет на ракете и за посадку в Японии.

Женщина поверила в красивую сказку о женихе-астронавте и перечислила на указанный аферистом счет 4,4 миллиона иен (около $30 тыс.), сделав 5 платежей. Мошенник получал деньги с 19 августа по 5 сентября. Однако после этого он продолжил требовать еще денег. Тогда уже японка заподозрила неладное и обратилась в полицию Теперь горе-астронавт находится под следствием.

Хотя японская полиция не ведет статистику по таким случаям "романтических афер", известно, что за последние 10 лет мошенники заметно активизировались. Если в 2012 году было зафиксировано 8693 афер, то в 2021 году их уже было 14498, что почти на 67% больше. И это только те случаи, о которых известно правоохранителям. Полицейские уверены, что технологии и Интернет во многом упростили злоумышленникам "работу".