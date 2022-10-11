Інтернет-шахрай видурив у жінки $30 тис., видавши себе за "російського космонавта"

Чоловік стверджував, що йому потрібні гроші, щоби заплатити за повернення з МКС на Землю.

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У Японії відбулося дуже оригінальне інтернет-шахрайство. Зловмисник, який видав себе за "російського космонавта", який не може повернутись додому з МКС, видурив у довірливої жінки величезну суму грошей, пише vice.com.

Чоловік познайомився з 65-річною японкою (ім'я жертви не розголошується – ред.) у Instagram у червні цього року. У своєму фейковому профілі він виставляв фотографії космосу та писав про те, що працює на Міжнародній космічній станції. Новій знайомій він пояснив, що доступ до засобів зв'язку у нього обмежений, тому часто дзвонити та писати їй він не може. Проте продовжував спілкування у японському месенджері LINE.

Шахрай зумів переконати жінку в тому, що він її любить і навіть готовий одружитися, але за однієї умови, — якщо вона надішле йому гроші, щоб він нібито зміг повернутися на Землю раніше за визначений термін. За його словами, потрібно було сплатити збори за переліт на ракеті та за посадку в Японії.

Жінка повірила в гарну казку про нареченого-астронавта і перерахувала на вказаний аферистом рахунок 4,4 мільйона єн (близько $30 тис.), зробивши 5 платежів. Шахрай отримував гроші з 19 серпня до 5 вересня. Однак після цього він продовжив вимагати ще грошей. Тоді вже японка запідозрила недобре і звернулася до поліції. Тепер горе-астронавт перебуває під слідством.

Хоча японська поліція не веде статистики з таких випадків "романтичних афер", відомо, що за останні 10 років шахраї помітно активізувалися. Якщо у 2012 році зафіксували 8693 афери, то у 2021 році їх уже було 14498, що майже на 67% більше. І це лише ті випадки, про які відомо правоохоронцям. Поліція впевнена, що технології та Інтернет багато в чому спростили зловмисникам "роботу".