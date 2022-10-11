Смарт-часы Apple Watch "сообщили" женщине о том, что она беременна

Владелица гаджета не подозревала о том, что у нее будет ребенок.

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"Умные" часы Apple Watch помогли женщине узнать о беременности еще до того, как она прошла клинические тесты. Подробности рассказало издание gizmochina.com.

Своей необычной историей поделилась 34-летняя женщина в соцсети Reddit. Она написала, что смарт-часы от фирмы Apple уведомили ее об увеличении частоты сердечных сокращений в течение последних (на тот момент, — ред.) 15-ти дней. В сообщении говорилось, что обычно частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет около 57-ми, но за пару недель частота увеличилась до 72-х сокращений в состоянии покоя. Извещение о внезапном скачке частоты сердечных сокращений насторожил женщину и она начала искать причину этих изменений.

Сначала она подумала, что причиной всему COVID-19. Однако тест на коронавирус оказался отрицательным. Позже она прочла в Интернете статью, в которой говорилось, что обычно сердцебиение женщин учащается в первом триместре беременности. Девушка решила сделать тест на беременность, и результат оказался положительным. После она обратилась в клинику, чтобы получить подтверждение от квалифицированного гинеколога, и врач подтвердил, что пациентка находится на четвертой неделе беременности.

Это стало неожиданностью для владелицы смарт-часов, так как она не заметила никаких изменений, и если бы не "умный" гаджет, то она бы даже не подозревала о беременности, пока бы не начал увеличиваться живот. "Чутким" Apple Watch удалось обнаружить, что ее учащенное сердцебиение было вызвано наличием эмбриона. Она поблагодарила свой девайс за такое "открытие" и призвала пользователей Apple Watch обращать внимание на уведомления о частоте сердечных сокращений.

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