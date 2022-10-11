Смартгодинник Apple Watch "повідомив" жінці про те, що вона вагітна

Власниця гаджета не підозрювала про те, що матиме дитину.

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"Розумний" годинник Apple Watch допоміг жінці дізнатися про вагітність ще до того, як вона пройшла клінічні тести. Подробиці розповіло видання gizmochina.com.

Своєю незвичайною історією поділилася 34-річна жінка у соцмережі Reddit. Вона написала, що смартгодинник від фірми Apple повідомив її про збільшення частоти серцевих скорочень протягом останніх (на той момент — ред.) 15 днів. У повідомленні говорилося, що зазвичай частота серцевих скорочень у стані спокою становить близько 57-ми, але за кілька тижнів частота збільшилася до 72-х скорочень у стані спокою. Повідомлення про раптове стрибання частоти серцевих скорочень насторожило жінку і вона почала шукати причину цих змін.

Спочатку вона подумала, що причиною всього є COVID-19. Проте тест на коронавірус виявився негативним. Пізніше вона прочитала в Інтернеті статтю, в якій говорилося, що зазвичай серцебиття жінок частішає у першому триместрі вагітності. Дівчина вирішила зробити тест на вагітність, і результат виявився позитивним. Після цього вона звернулася до клініки, щоб отримати підтвердження від кваліфікованого гінеколога, і лікар підтвердив, що пацієнтка перебуває на четвертому тижні вагітності.

Це стало несподіванкою для власниці смартгодинника, тому що вона не помітила жодних змін, і якби не "розумний" гаджет, то вона б навіть не підозрювала про вагітність, доки не почав збільшуватися живіт. Чуйному Apple Watch вдалося виявити, що її прискорене серцебиття було викликане наявністю ембріона. Вона подякувала своєму пристрою за таке "відкриття" і закликала користувачів Apple Watch звертати увагу на повідомлення про частоту серцевих скорочень.

Раніше ми повідомляли про те, що iPhone викликав на місце аварії поліцію після того, як його господиня не відповіла на екстрене повідомлення. Проте врятувати пасажирів та водія авто не вдалося.