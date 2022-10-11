Мобильная связь в Украине: более 3 тысяч базовых станций уже работают по всей стране

Министр цифровой трансформации Украины отчитался о ходе восстановительных работ.

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Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, в своем телеграм-канале сообщил о том, как обстоят дела с починкой телеком-оборудования операторов мобильной связи. Напомним, что вследствие массированных ракетных атак 10 октября 2022 года со стороны ВС РФ на города и села Украины были разрушены объекты инфраструктуры провайдеров и операторов связи.

По словам чиновника, через 24 часа после прекращения обстрелов украинским специалистам удалось вернуть к работе более 3 тысяч базовых станций. "Сотни тысяч украинцев снова смогли связаться со своими близкими", — написал Федоров.

Статистика по состоянию на момент написания данной новости следующая:

в Харьковской области снова работают 988 станций,

во Львовской области — 800,

в Киевской области — 383,

в Полтавской области — 363,

в Сумской области — 266,

в Житомирской области — 262.

Министр отметил, что большинство из базовых станций прекратили функционирование по причине обесточивания, так как некоторые ракетные удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры.

Чиновник отметил эффективность и оперативность совместных действий экспертов сферы энергетики и телекоммуникаций.

"Первые оперативно восстановили электроэнергию, а вторые максимально быстро вернули связь", — говорится в сообщении.

Михаил Федоров заверил, что в скором времени мобильная связь и доступ к Интернету появится у жителей Черниговской, Черкасской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

"Благодарю каждого, кто восстанавливает телеком-инфраструктуры. Вы работаете 24/7 и страна ценит вашу работу", — подытожил министр Федоров.

Если в вашем регионе все еще нет мобильной связи, вы можете переподключиться к сетям других операторов. Как это сделать, узнайте из нашей инструкции.