Стільниковий зв'язок в Україні: понад 3 тисячі базових станцій вже працюють у всій країні

Міністр цифрової трансформації України звітував про перебіг відновлювальних робіт.

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Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, у своєму телеграм-каналі повідомив про те, як справи з ремонтом телекомунікаційного обладнання операторів мобільного зв'язку. Нагадаємо, що внаслідок масованих ракетних атак 10 жовтня 2022 року з боку ЗС РФ міст та сіл України було зруйновано об'єкти інфраструктури провайдерів та операторів зв'язку.

За словами чиновника, через 24 години після припинення обстрілів українським фахівцям вдалося повернути до роботи понад 3 тисячі базових станцій. "Сотні тисяч українців знову змогли зв'язатися зі своїми близькими", — написав Федоров.

Статистика станом на момент написання цієї новини така:

у Харківській області знову працюють 988 станцій,

у Львівській області — 800,

у Київській області — 383,

у Полтавській області — 363,

у Сумській області — 266,

у Житомирській області — 262.

Міністр зазначив, що більшість із базових станцій припинили функціонування через знеструмлення, оскільки деякі ракетні удари припали на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Чиновник наголосив на ефективності та оперативності спільних дій експертів сфери енергетики та телекомунікацій.

"Перші оперативно відновили електроенергію, а другі максимально швидко повернули зв'язок", — йдеться в повідомленні.

Михайло Федоров запевнив, що незабаром мобільний зв'язок та доступ до Інтернету з'являться у мешканців Чернігівської, Черкаської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

"Дякую кожному, хто відновлює телеком-інфраструктуру. Ви працюєте 24/7 і країна цінує вашу роботу", — підсумував міністр Федоров.

Якщо у вашому регіоні немає мобільного зв'язку, ви можете перепідключитися до мереж інших операторів. Як це зробити, дізнайтеся з нашої інструкції .