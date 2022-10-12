Как использовать павербанк на все 100%: важные правила, которые не все соблюдают

При безответственном обращении батарея быстро потеряет емкость и эффективность, но при бережном уходе может прослужить очень долго.

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Павербанки помогают зарядить гаджеты в дороге и при отключении электроснабжения, но не все знают, как ими правильно пользоваться. Агентство "УНИАН" рассказала о важных нюансах и ошибках, которые снижают эффективность устройства.

Как выбрать павербанк?

PowerBank с английского переводится как "хранилище энергии", по сути своей это внешний аккумулятор, который при необходимости может подпитать другую мобильную технику через USB-кабель. При попупке стоит первым делом обратить внимание на емкость павербанка, ведь от нее зависит, сколько раз можно будет подзарядить гаджеты без подключения к розетке.

Сейчас на рынке представлены модели с показателем от 1000 до 50 000 мАч. Стоит учитывать: чем выше емкость, тем крупнее и тяжелее павербанк, самые мощные модели уже не влезут в карман куртки или штанов — их придется носить в руках или класть в рюкзак. Для бытового использования достаточно батареи емкостью 10-15 тыс. мАч, ведь этого хватит для полной зарядки двух-трех смартфонов.

Не всегда заявленная емкость PowerBank соответствует реальной, а проверить ее прямо в магазине или при получении на почте практически нереально, поэтому можно наткнуться с обманом. Чтобы исключить риск, стоит покупать внешние батареи от известных брендов или в магазинах, предоставляющих гарантию — пусть они стоят дороже, зато пользователь сможет вернуть товар в случае поломки или несоответствия заявленным характеристикам. Существуют специальные USB-тестеры, которые позволяют определить емкость батареи в процессе полной зарядки (от 0% до 100%).

Стоит также обратить внимание на количество разъемов: наличие дополнительного порта позволит одновременно заряжать несколько устройств. Некоторые модели оснащены собственными кабелями, что очень удобно, ведь не нужно постоянно таскать их с собой, рискуя забыть впопыхах.

Как правильно пользоваться павербанком

Прежде всего, важно правильно заряжать аккумулятор. Для этого нужно через USB-кабель подключить павербанк к розетке или компьютеру. Как и в случае с другими литий-ионными аккумуляторами, его эффективность постепенно снижается с каждым циклом зарядки-разрядки, поэтому стоит каждый раз полностью разряжать устройство перед очередным подключением к электросети.

Узнать текущий уровень заряда очень легко — как правило, на корпусе размещены четыре светодиода, каждый из которых означает 25% заряда. На многих моделях их заменяет небольшой экран, который показывает заряд сразу в процентах.

Чтобы достичь максимальной емкость павербанка, следует провести три полных цикла зарядки, полностью разряжая, а затем заряжая до 100% три раза подряд. В таком случае прибор может "раскачаться" и увеличить КПД до своего максимума в текущем состоянии, если до этого его регулярно подключали к розетке до полной разрядки.

Как защитить павербанк от поломки:

Хранить в недосягаемости для детей и животных;

Не бросать надолго на солнце или возле источников тепла;

Не заряжать в кармане, чехлах или других узких пространствах — это грозит перегревом;

Отключать после полной зарядки;

Не пользоваться устройствами, подключенными к павербанку

Ранее гонконгский стартап представил компактный павербанк iFory емкостью 40 000 мАч. При своей емкости устройство весит 1,5 кг и позволяет до 10 раз зарядить современный смартфон или до двух раз — ноутбук.