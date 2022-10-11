Подстраховка на случай ЧС: компактная батарея позволяет зарядить до 10 смартфонов (видео)

Новый внешний аккумулятор, или попросту "павербанк", защищен от воды, пыли, огня, ударов по стандарту IP67 и весит всего 1,5 кг.

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Стартап iFory из Гонконга разработал компактную защищенную зарядную станцию емкостью 40 000 мАч. Подробности о характеристиках устройства разместили на краудфаундинговой платформе Kickstarter, где собирают деньги на его полноценный выпуск.

Разработчики утверждают, что им удалось создать самую маленькую внешнюю батарею с такой большой емкостью. Она позволяет до 10 раз зарядить iPhone 13 или другой смартфон с аккумулятором емкостью около 4000 мАч, а также дважды зарядить MacBook Pro, мощность составляет 100 В. Четыре гаджета можно заряжать одновременно, для этого iFory оснащен двумя портами USB-A и двумя USB-С.

Батарея весит всего 1,5 кг и занимает место как небольшая банка: 127х72х62 мм. Корпус защищен по стандарту IP67, поэтому iFory не боится пыли, ударов, воды и огня. Сердцевину окружают два слоя алюминиевой оболочки, которые служат механизмом амортизации, обеспечивают прочность и защиту от механических повреждений, а также поддерживают блок питания при ударе. Стартап также утверждает, что продуманная многослойная сборка компонентов в виде "бутерброда" исключает возможность перегрева и перенапряжения.

Все показатели. такие, как время, уровень заряда, напряжение, температуру, отображаются на небольшом LCD-экране. В батарею также встроен LED-фонарик яркостью 500 люменов, который поможет сориентироваться в случае внезапного отключения света, а в светлое время суток iFory поддерживает зарядку от солнечной панели. Устройство оценили в $199, однако в рамках краудфаундинговой компании его предлагают предзаказать с 50% скидкой за $99.

Ранее в NASA изобрели новый аккумулятор SABERS, который лучше литий-ионных батарей. Эксперименты показали, что он заряжается в 15 раз быстрее, не перегревается и лучше работает в экстремальных условиях.

Писали также, что украинский стартап maxAh заявил о создании сверхмощных батарей с графеном на основе литий-серного электролита. Однако эксперты указали на ряд подозрительных моментов, которые заставляют усомниться в правдивости слов инженеров.