Підстрахування на випадок НС: компактна батарея дозволяє зарядити до 10 смартфонів (відео)

Новий зовнішній акумулятор, або просто павербанк, захищений від води, пилу, вогню, ударів за стандартом IP67 і важить всього 1,5 кг.

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Стартап iFory із Гонконгу розробив компактну захищену зарядну станцію ємністю 40 000 мАг. Подробиці про характеристики пристрою розмістили на краудфаундинговій платформі Kickstarter, де збирають гроші на його повноцінний випуск.

Розробники стверджують, що їм удалося створити найменшу зовнішню батарею з такою великою ємністю. Вона дозволяє до 10 разів зарядити iPhone 13 або інший смартфон з акумулятором ємністю близько 4000 мАг, а також двічі зарядити MacBook Pro, потужність складає 100 В. Чотири гаджети можна заряджати одночасно, для цього iFory оснащений двома портами USB-A та двома USB-С .

Батарея важить лише 1,5 кг і займає місце як невелика банка: 127х72х62 мм. Корпус захищений за стандартом IP67, тому iFory не боїться пилу, ударів, води та вогню. Серцевину оточують два шари алюмінієвої оболонки, які є механізмом амортизації, забезпечують міцність і захист від механічних пошкоджень, а також підтримують блок живлення при ударі. Стартап також стверджує, що продумане багатошарове складання компонентів у вигляді "бутерброду" виключає можливість перегріву та перенапруги.

Усі показники, такі як час, рівень заряду, напруга, температуру, відображаються на невеликому LCD-екрані. У батарею також вбудований LED-ліхтарик яскравістю 500 люменів, який допоможе зорієнтуватися у разі несподіваного відключення світла, а у світлий час доби iFory підтримує зарядку від сонячної панелі. Пристрій оцінили в $199, однак у межах краудфаундингової компанії його пропонують замовити з 50% знижкою за $99.

Раніше в NASA винайшли новий акумулятор SABERS, який кращий за літій-іонні батареї. Експерименти показали, що він заряджається у 15 разів швидше, не перегрівається та краще працює в екстремальних умовах.

Писали також, що український стартап maxAh заявив про створення надпотужних батарей із графеном на основі літій-сірчаного електроліту. Проте експерти вказали на низку підозрілих моментів, які змушують засумніватися у правдивості інженерних слів.