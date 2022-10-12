Як використовувати павербанк на всі 100%: важливі правила, які не всі дотримуються

При безвідповідальному використанні батарея швидко втратить ємність і ефективність, але при дбайливому догляді може прослужити дуже довго.

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Павербанки допомагають зарядити гаджети в дорозі та при відключенні електропостачання, але не всі знають, як ними правильно користуватися. Агентство "УНІАН" розповіло про важливі нюанси та помилки, які знижують ефективність пристрою.

Як вибрати павербанк?

PowerBank з англійської перекладається як "сховище енергії", по суті це зовнішній акумулятор, який при необхідності може підживити іншу мобільну техніку через USB-кабель. При покупці варто звернути увагу на ємність павербанка, адже від неї залежить, скільки разів можна буде підзарядити гаджети без підключення до розетки.

Зараз на ринку представлені моделі з показником від 1000 до 50 000 мАг. Варто враховувати: що вища ємність, то більший і важчий павербанк, найпотужніші моделі вже не влізуть у кишеню куртки чи штанів — їх доведеться носити в руках або класти в рюкзак. Для побутового використання достатньо батареї ємністю 10-15 тис. мАг, адже цього вистачить для повної зарядки двох-трьох смартфонів.

Не завжди заявлена ємність PowerBank відповідає реальній, а перевірити її прямо в магазині або при отриманні поштою практично нереально, тому можна натрапити на обман. Щоб унеможливити ризик, варто купувати зовнішні батареї від відомих брендів або в магазинах, що надають гарантію — нехай вони коштують дорожче, зате користувач зможе повернути товар у разі поломки або невідповідності заявленим характеристикам. Існують спеціальні USB-тестери, які дозволяють визначити ємність батареї у процесі повної зарядки (від 0% до 100%).

Варто звернути увагу на кількість роз'ємів: наявність додаткового порту дозволить одночасно заряджати кілька пристроїв. Деякі моделі оснащені власними кабелями, що дуже зручно, адже не потрібно постійно тягати їх із собою, ризикуючи забути похапцем.

Як правильно користуватися павербанком

Перш за все важливо правильно заряджати акумулятор. Для цього потрібно через USB-кабель підключити павербанк до розетки або комп'ютера. Як і у випадку з іншими літій-іонними акумуляторами, його ефективність поступово знижується з кожним циклом заряджання, тому варто щоразу повністю розряджати пристрій перед черговим підключенням до електромережі.

Дізнатися поточний рівень заряду дуже легко — як правило, на корпусі розміщено чотири світлодіоди, кожен з яких означає 25% заряду. На багатьох моделях їх замінює невеликий екран, який показує заряд одразу у відсотках.

Щоб досягти максимальної ємності павербанка, слід провести три повні цикли зарядки, повністю розряджаючи, а потім заряджаючи до 100% тричі поспіль. У такому випадку прилад може "розгойдуватися" і збільшити ККД до свого максимуму в поточному стані, якщо його регулярно підключали до розетки до повної розрядки.

Як захистити павербанк від поломки:

Зберігати у недосяжності для дітей та тварин;

Не кидати надовго на сонці чи біля джерел тепла;

Не заряджати в кишені, чохлах чи інших вузьких просторах це загрожує перегрівом;

Вимикати після повної зарядки;

Не користуватися пристроями, підключеними до павербанка.

Раніше гонконгський стартап представив компактний павербанк iFory ємністю 40 000 мАг. При своїй ємності пристрій важить 1,5 кг та дозволяє до 10 разів зарядити сучасний смартфон або до двох разів — ноутбук.