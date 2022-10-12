"Гаджеты убили бы нас": умные очки Microsoft не смогли выполнить 4 из 6-ти заданий во время тестов

Гарнитура дополненной реальности IVAS выдает местонахождение солдат, потому что ярко светится.

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Согласно отчету военных, смарт-очки Microsoft для вооруженных сил США не прошли тестирование, а один из испытателей отметил, что устройство опасно для солдат, пишет Insider.

Microsoft заключила контракт с Пентагоном на сумму до 22 млрд долларов. За эти деньги компания должна была разработать очки дополненной реальности IVAS, функция которых оперативно снабжать солдат новыми данными во время миссий. Однако у устройства выявили проблемы с качеством и производительностью.

"Устройства убили бы нас", — сказал один из военных.

Как утверждает Insider, он принимал участие в тестировании IVAS и указал в своем отчете на все недостатки гаджета. По его словам, свет, излучаемый очками, делает солдата заметным для вражеских войск. Военный утверждает, что свечение дисплея устройства видно за сотни метров. Кроме того, девайс ограничивает периферийное зрение, что тоже делает бойца уязвимым. К минусам отнесли объем и вес устройства — при долгой носке устает шея, быстро поворачивать голову не получается.

Издание пишет, что армия США по-прежнему не отказывается от проекта IVAS, а официальные военные представители уверяют, что гаджет усовершенствован и сейчас функционирует лучше, чем ранее. В то же время, бригадный генерал Кристофер Д. Шнайдер в комментарии СМИ отметил, что смарт-очки будут дорабатывать.

Напомним, что "умные" очки IVAS были созданы на базе устройства HoloLens, которое Microsoft анонсировала несколько лет назад. Проект не был популярен среди потребителей, поэтому компания-разработчик решила сделать продукт не массовым, а нишевым. Модель HoloLens 2 позиционируется, как гарнитура дополненной реальности для профессионалов в сфере строительства, архитектуры, инженерии, медицины, образования. Модель IVAS позиционируется, как спецоснащение для кадровых военных.

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