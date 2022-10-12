"Гаджети вбили б нас": розумні окуляри Microsoft не змогли виконати 4 з 6 завдань під час тестів

Гарнітура доповненої реальності IVAS видає місцезнаходження солдатів, бо яскраво світиться.

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Згідно зі звітом військових, смартокуляри Microsoft для збройних сил США не пройшли тестування, а один із випробувачів зазначив, що пристрій небезпечний для солдатів, пише Insider.

Microsoft уклала контракт із Пентагоном на суму до 22 млрд доларів. За ці гроші компанія мала розробити окуляри доповненої реальності IVAS, функція яких — оперативно постачати солдатам нові дані під час місій. Однак у пристрою виявили проблеми з якістю й продуктивністю.

"Пристрої вбили б нас", — сказав один із військових.

Як стверджує Insider, він брав участь у тестуванні IVAS і вказав у своєму звіті на всі недоліки гаджета. За його словами, світло, що випромінюється окулярами, робить солдата помітним для ворожих військ. Військовий стверджує, що світло дисплея пристрою видно за сотні метрів. Крім того, девайс обмежує периферійний зір, що теж робить бійця вразливим. До мінусів віднесли об'єм і вагу пристрою — за довгого носіння втомлюється шия, швидко повертати голову не виходить.

Видання пише, що армія США, як і раніше, не відмовляється від проєкту IVAS, а офіційні військові представники запевняють, що гаджет удосконалений і зараз функціонує краще, ніж раніше. Водночас бригадний генерал Крістофер Д. Шнайдер у коментарі ЗМІ зазначив, що смартокуляри доопрацьовуватимуть.

Нагадаємо, що "розумні" окуляри IVAS були створені на базі пристрою HoloLens, який Microsoft анонсувала кілька років тому. Проєкт не був популярним серед споживачів, тому компанія-розробник вирішила зробити продукт не масовим, а нішевим. Модель HoloLens 2 позиціонується як гарнітура доповненої реальності для професіоналів у сфері будівництва, архітектури, інженерії, медицини, освіти. Модель IVAS позиціонується як спецоснащення для кадрових військових.

Раніше Фокус повідомляв про те, що поліція використовує ДНК підозрюваних, щоб скласти фоторобот. На жаль, технологія не завжди справляється на відмінно.