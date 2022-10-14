Телепортация возможна: 64-мерное пространство резко ускорило квантовые вычисления

Ученые запутали между собой особые квантовые биты, которые содержат 8 разных значений одновременно.

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Ученые разработали метод стабильного функционирования и эффективных вычислений квантовых компьютеров, которые работают на фотонах, пишет newatlas.com.

Как известно, квантовые компьютеры в вычислениях используют необычные, а квантовые биты, называемые кубитами. Один кубит может иметь значение 1, 0, промежуточное между 1 и 0 одновременно. Недавно ученые выяснили, что есть кубиты, которые, в теории, могут иметь не три, а более значений — до 10-ти, и тоже одновременно. Такие кубиты они назвали кудитами. Также оказалось, что кудиты не подвержены пагубному влиянию внешних раздражителей, вроде шума или перепада температур, в отличие от очень чувствительных кубитов.

Однако не обошлось без проблем. На практике измерить и прочитать данные, хранящиеся в кудитах, оказалось довольно сложно. Поэтому исследователям из Окриджской национальной лаборатории, Университета Пердью и EPFL пришлось буквально изобрести велосипед — придумать метод работы с кудитами. Им это удалось, хотя действовать приходилось интуитивно. Они смогли задействовать 8-значные кудиты, запутывая их по двое. Таким образом, исследователи создали что-то вроде 64-мерного пространства на квантовом уровне. Получив огромное количество частотных корреляций, они отсеяли те, которые не подходили для эффективных вычислений, и оставили самые действенные варианты.

Ученые надеются, что на практике смогут достичь квантовой телепортации, если им удастся передать запутанные пары кудитов по оптоволоконным сетям.

Фокус ранее информировал о том, что разработана технология, благодаря которой можно будет выпускать квантовые машины в промышленных масштабах.