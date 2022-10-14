Телепортація можлива: 64-мірний простір різко прискорив квантові обчислення

Учені заплутали між собою спеціальні квантові біти, які містять 8 різних значень одночасно.

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Учені розробили метод стабільного функціонування та ефективних обчислень квантових комп'ютерів, які працюють на фотонах, пише newatlas.com.

Як відомо, квантові комп'ютери в обчислення використовують незвичайні, а квантові біти, звані кубітами. Один кубіт може мати значення 1, 0, проміжне між 1 і 0 одночасно. Нещодавно вчені з'ясували, що є кубіти, які, в теорії, можуть мати не три, а більше значень — до 10-ти, і теж одночасно. Такі кубіти вони назвали кудитами. Також з'ясувалося, що кудити не схильні до згубного впливу зовнішніх подразників, на зразок шуму або перепаду температур, на відміну від дуже чутливих кубітів.

Проте не обійшлося без проблем. На практиці виміряти та прочитати дані, що зберігаються в кудитах, виявилося досить складно. Тому дослідникам з Окриджської національної лабораторії, Університету Пердью та EPFL довелося буквально винайти велосипед — вигадати метод роботи з кудитами. Їм це вдалося, хоч діяти доводилося інтуїтивно. Вони змогли задіяти 8-значні кудити, заплутуючи їх по двоє. Так, дослідники створили щось на зразок 64-мірного простору на квантовому рівні. Отримавши безліч частотних кореляцій, вони відсіяли ті, які не підходили для ефективних обчислень, і залишили найдієвіші варіанти.

Учені сподіваються, що на практиці зможуть досягти квантової телепортації, якщо їм вдасться передати заплутані пари кудитів оптоволоконними мережами.

Фокус раніше інформував про те, що розроблено технологію, завдяки якій можна буде випускати квантові машини в промислових масштабах.