Бренды не молчите! Нет слов слов о войне – нет бизнеса в Украине

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Компании, которые с февраля молчат в своих фейсбуках/интернетах, похожи на человека, который в гостях засиделся в туалете и теперь боится выйти. Но чем дольше он отсиживается, тем больше привлекает внимание к своему отсутствию.

Не верю в то, что компании, которые вливали миллионы гривен в коммуникацию в социальных сетях, теперь не имеют десятой доли бюджета на публикацию по крайней мере нескольких постов в месяц. Эти бренды не ушли с рынка, продолжают торговать и имеют бюджеты от глобалов.

Не верю, что они не знают, как вести коммуникацию. Но точно знаю, что они боятся. И эта трусость станет их magnum opus – именно молчание нам и запомнится, а не годы коммуникаций, активностей и креативов. Декоративный диджитал никому не нужен — их убьет собственное молчание.

Да, они боятся навредить бренду сказав что-то не то. Но для этого существуют агентства с опытом коммуникации в соцсетях. И этот опыт они накапливают и реализуют даже в трудное для бизнеса время.

Согласно нашему анализу, подписчики готовы не только видеть коммуникацию брендов, но и рекламу от них. Есть реклама, значит, работает бизнес: люди получают зарплату, бизнес платит налоги, есть возможность донатить на ВСУ и есть уверенность в завтрашнем дне.

Согласно нашему анализу, подписчики готовы не только видеть коммуникацию брендов, но и рекламу от них. Есть реклама, значит, работает бизнес: люди получают зарплату, бизнес платит налоги, есть возможность донатить на ВСУ и есть уверенность в завтрашнем дне.

Конечно, TOV и рубрикатор следует пересмотреть, понятно, что коммуникация должна быть продуманной. Молчание вредит дальнейшей работе – за 7 месяцев от страниц брендов отписалось по 300-1500 подписчиков. А вернуть бренд в органическую выдачу февраля теперь будет стоить бюджетов и времени, потому что страницам нужно делать лонч почти с нуля.

Директора, сейчас самое время возвращать ваши компании в коммуникацию: Украина побеждает, но война не закончится завтра, а впереди праздники и информационные поводы, в которых вы можете быть активны. И если вы боитесь собирать деньги на ВСУ, то по крайней мере морально вы в состоянии поддержать своих клиентов.

Коллеги из других агентств – примите и вы во внимание мои аргументы и не дайте вашим клиентам навредить себе молчанием. Иначе что? Закончится война и десятки отмалчивавшихся брендов напишут "Мы с вами победили — спасибо за поддержку". И тогда мы у них дружно спросим "А вы не офигели"?

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