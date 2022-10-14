Бренди не мовчіть! Жодного слова про війну - жодного бізнесу в Україні

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Компанії які з лютого мовчать у своїх фейсбуках/інтернетах схожі на людину, що в гостях засиділася в туалеті й тепер боїться вийти. Але чим довше вона відсиджується, тим більш привертає увагу до своєї відсутності.

Не вірю в те, що компанії, які вливали мільони гривень у комунікацію в соціальних мережах тепер не мають десятої долі бюджету на публікацію принаймні декількох постів у місяць. Ці бренди не пішли з ринку, продовжують торгувати та мають бюджети від глобалів.

Не вірю в те, що вони не знають, як вести комунікацію. Та точно знаю, що вони бояться. І це боягузство стане їх magnum opus — саме мовчання запам’ятаємо ми, а не роки комунікацій, активацій і креативів. Декоративний діджитал нікому не потрібен — їх вб’є власна мовчанка. Так, вони бояться нашкодити бренду сказавши щось не те. Але для цього існують агенції з досвідом комунікації у соцмережах. І цей досвід вони накопичують та реалізовують навіть у скрутний для бізнесу час.

Згідно нашого аналізу, підписники готові не тільки бачити комунікацію брендів, але й рекламу від них. Є реклама, значить працює бізнес: люди отримують зарплатню, бізнес платить податки, є можливість донатити на ЗСУ і є впевненість у завтрашньому дні.

Згідно нашого аналізу, підписники готові не тільки бачити комунікацію брендів, але й рекламу від них. Є реклама, значить працює бізнес: люди отримують зарплатню, бізнес платить податки, є можливість донатити на ЗСУ і є впевненість у завтрашньому дні.

Звісно, що TOV та рубрикатор слід передивитися, зрозуміло, що комунікація мусить бути продуманою. Мовчання шкодить подальшій роботі — за 7 місяців від сторінок брендів відписалося по 300-1500 підписників. А повернути бренд у органічну видачу лютого тепер коштуватиме бюджетів і часу, бо стрінкам потрібно робити лонч майже з нуля.

Директори, зараз саме час повертати ваші компанії у комунікацію: Україна перемагає але війна не закінчиться завтра, а попереду свята та інформаційні приводи в яких ви можете бути активні. І якщо ви боїтеся збирати гроші на ЗСУ, то принаймні, морально, ви в стані підтримати своїх споживачів. Колеги з інших агенцій — візьміть і ви до уваги мої аргументи та не дайте вашим клієнтам нашкодити собі мовчанням.

Бо інакше що? Закінчиться війна і десятки брендів, що рік відмовчувалися напишуть: "Ми з вами перемогли — дякуємо за підтримку". І тоді ми в них дружно запитаємо: "А ви не офігіли"?

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