Дроны будут работать в паре с истребителями: как изменятся правила воздушного боя

ВВС США разрабатывают новую стратегию, предусматривающую парные вылеты самолетов и "ведомых" беспилотников.

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В скором времени ВВС США воплотят новую концепцию будущего воздушного боя, где задействуются пилотируемые истребители и боевые дроны, управляемые пилотом дистанционно, пишет defensenews.com.

На данный момент платформа управления беспилотниками Next Generation Air Dominance находится в разработке. Согласно мнению Хизер Пенни, бывшего пилота F-16 и старшего научного сотрудника Института аэрокосмических исследований Митчелла, БПЛА должны будут мгновенно реагировать на команды человека, иначе помощи в небе от них будет мало. Она также полагает, что в стрессовой ситуации пилоту будет непросто управлять двумя машинами одновременно, и эту проблему программистам еще предстоит решить. Либо же лучше будет, если в воздушном бою примут участие операторы дронов, которые помогут аппаратам синхронизироваться с действиями пилота.

По словам Министра ВВС Фрэнка Кендалла, создание флота ведомых беспилотников, объединенных с F-35 и платформой Air Dominance нового поколения, является главным приоритетом для ВВС США. Он подчеркнул, что новая система должна быть испытана в 2024 году.

Пенни, в свою очередь, заявила, что концепция совместных боевых самолетов (СБС) "имеет большой потенциал" и может даже дать ВВС преимущество в войне против такого противника, как Китай. Она считает, что данная система способна повысить боеспособность ВВС и сможет обеспечить проведение сложных операций с целью сокрушить оборону противника. СБС можно будет использовать не только для нанесения авиаударов, но и для подавления сигналов противника, ведения разведки или в качестве приманки для отвлечения сил противника или лишения его средств ПВО. Она также добавила, что дроны должны будут работать на базе алгоритмов машинного обучения для управления людьми и автопилотом.

Пенни подчеркнула, что автономные или полуавтономные БПЛА не обязательно будут "привязаны" к конкретному истребителю. Возможно, их задействуют в стае ударных дронов, или самолетов, ведущих радиоэлектронную борьбу.

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