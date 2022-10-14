"Ловец "Шахедов": скоро ВСУ получат устройство против иранских дронов

Оборудование будет "ослеплять" вражеские БПЛА и помогать войскам ПВО сбивать их до атаки.

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Monobank и платформа UNITED24 организовали сбор средств на мощные комплексы для защиты Украины от иранских дронов. Подробности проекта сооснователь Monobank Олег Гороховский рассказал в своем Telegram-канале.

В честь Дня защитников и защитниц Украины волонтеры хотят приобрести как минимум два комплекса под условным названием "Ловцы шахедов" стоимостью примерно по 50 млн грн, поэтому поставили перед собой цель собрать как минимум 100 млн гривен. По словам Олега Гороховского, речь идет о комплексах, которые используют войска НАТО — они "глушат" БПЛА и заставляют подняться выше в небо, где их уничтожают войска противовоздушной обороны.

"Точное название и модель этой системы мне пока называть не разрешили", — отметил Олег Гороховский.

Чтобы поощрить украинцев, организаторы сбора подготовили для них ценные призы — 1000 браслетов с надписью "Верю ВСУ" из металла последней довоенной партии, изготовленной на мариупольском заводе "Азовсталь", на сотне из них оставил свой автограф главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. 80 браслетов з автографом Валерия Залужного передадут за донаты на сумму более 100 000 грн, оставшиеся 20 с подписью и 920 обычных разыграют среди тех, кто пожертвует деньги в банку Monobank или блогера Игоря Лаченкова.

[ + – ] Браслет-приз с надписью "Верю в ВСУ" Фото: Telegram [ + – ] Валерий Залужный подписал браслет для розыгрыша Фото: Telegram

Условия розыгрыша просты: каждые 5 гривен дают участнику шанс выиграть один из браслетов. Дробить платежи не нужно — чем больше сумма, тем больше шансов. Если перевод осуществляется не с карты Monobank, а другого банка, то следует указать контактные данные в комментарии к платежу. Итоги Олег Гороховский пообещал объявить 16 октября в 17:00. На момент написания новости он отчитался о сборе 70 млн гривен.

"Монобанк" уже от себя сделал донат 5 млн грн, и мы будем счастливы, если к нам присоединятся другие украинские компании и тоже внесут свой вклад", — рассказал руководитель Monobank.

Ранее НАТО пообещало передать Украине сотни комплексов для борьбы с иранскими дронами, которыми пользуется ВС РФ. Они должны защитить мирное население и критическую инфраструктуру от российских ударов.

Недавно посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что иранские дроны-камикадзе становятся опасными, поэтому ВСУ ищут более эффективные средства против них. С помощью Shahed-136 российские войска уже убили или травмировали много мирных жителей.