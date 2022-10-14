НАТО передаст Украине сотни комплексов для борьбы с иранскими дронами ВС РФ

В новом пакете военной помощи будет оборудование, которое защитит украинские города и инфраструктуру от БПЛА-камикадзе.

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Союзники планируют передать Украине комплексы для поражения беспилотных летательных аппаратов иранского и российского производства. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил накануне во время пресс-конференции, передает "Мілітарний".

По его словам, в новом пакете военной помощи страны НАТО передадут Украине сотни средств для подавления дронов, которые призваны защитить мирное население и критическую инфраструктуру. Руководитель Альянса не раскрыл названия, производителей и принципы работы комплексов, но подчеркнул, что они сделают иранские и российские беспилотники неэффективными. Как добавил Йенс Столтенберг, в будущем союзники помогут Украине полностью отказаться от советского вооружения и перейти на современную технику.

Россия активно использует иранские дроны-камикадзе для нанесения ударов по Украине. В частности, ВС РФ применили Shahed-136 во время массированной атаки по украинским городам 10-11 октября. Силам ПВО удалось сбить 9 из 12 таких БПЛА, но остальные достигли своих целей.

Как сообщил пресс-центр Оперативного командования "Юг", по разным оценкам Россия располагает от 300 до 2,5 тысяч дронов-камикадзе иранского производства. Российские войска сосредоточили БПЛА в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей, но иногда запускают из с севера. Иногда они отправляют дроны целыми роями, чтобы найти уязвимости в украинской системе ПВО.

Недавно в США представили новое средство против БПЛА, способное одолеть иранские дроны. Ккомпания Fortem Technologies модернизировала систему DroneHunter F700, чтобы она могла перехватывать более крупные БПЛА, такие как Shahed-136.