НАТО передасть Україні сотні комплексів для боротьби з іранськими дронами ЗС РФ

У новому пакеті військової допомоги буде обладнання, яке захистить українські міста та інфраструктуру від БПЛА-камікадзе.

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Союзники планують передати Україні комплекси для ураження безпілотних літальних апаратів іранського та російського виробництва. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив напередодні під час пресконференції, передає "Мілітарний".

За його словами, у новому пакеті військової допомоги країни НАТО передадуть Україні сотні коштів для придушення дронів, які мають захистити мирне населення та критичну інфраструктуру. Керівник Альянсу не розкрив назви, виробників та принципи роботи комплексів, але наголосив, що вони зроблять іранські та російські безпілотники неефективними. Як додав Єнс Столтенберг, у майбутньому союзники допоможуть Україні повністю відмовитися від радянського озброєння та перейти на сучасну техніку.

Росія активно використовує іранські дрони-камікадзе для завдання ударів по Україні. Зокрема, ЗС РФ застосували Shahed-136 під час масованої атаки по українських містах 10-11 жовтня. Силам ППО вдалося збити 9 із 12 таких БПЛА, але решта досягла своїх цілей.

Як повідомив прес-центр Оперативного командування "Південь", за різними оцінками Росія має в своєму розпорядженні від 300 до 2,5 тисяч дронов-камікадзе іранського виробництва. Російські війська зосередили БПЛА в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей, але іноді запускають із півночі. Іноді вони відправляють дрони цілими роями, щоб знайти вразливість в українській системі ППО.

Нещодавно в США представили новий засіб проти БПЛА, здатний здолати іранські дрони. Компанія Fortem Technologies модернізувала систему DroneHunter F700, щоб вона могла перехоплювати більші БПЛА, такі як Shahed-136.