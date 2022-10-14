"Ловець "Шахідів": скоро ЗСУ отримають пристрій проти іранських дронів

Устаткування "сліпитиме" ворожі БПЛА та допомагатиме військам ППО збивати їх до атаки.

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Monobank і платформа UNITED24 організували збір коштів на потужні комплекси для захисту України від іранських дронів. Подробиці проєкту співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів у своєму Telegram-каналі.

На честь Дня захисників і захисниць України волонтери хочуть придбати щонайменше два комплекси під умовною назвою "Ловці шахідів" вартістю приблизно по 50 млн грн, тому поставили собі за мету зібрати як мінімум 100 млн гривень. За словами Олега Гороховського, йдеться про комплекси, які використовують війська НАТО — вони "глушать" БПЛА та змушують піднятися вище у небо, де їх знищують війська протиповітряної оборони.

"Точну назву та модель цієї системи мені поки називати не дозволили", — зазначив Олег Гороховський.

Щоб заохотити українців, організатори збору підготували для них цінні призи — 1 000 браслетів із написом "Вірю ЗСУ" з металу останньої довоєнної партії, виготовленої на маріупольському заводі "Азовсталь", на сотні з них залишив свій автограф головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. 80 браслетів з автографом Валерія Залужного передадуть за донати на суму понад 100 000 грн, решту 20 з підписом і 920 звичайних розіграють серед тих, хто пожертвує гроші в банку Monobank або блогера Ігоря Лаченкова.

[ + – ] Браслет-приз із написом "Вірю у ЗСУ" Фото: Telegram [ + – ] Валерій Залужний підписав браслет для розіграшу Фото: Telegram

Умови розіграшу прості: кожні 5 гривень дають учаснику шанс виграти один із браслетів. Ділити платежі не потрібно — що більша сума, то більше шансів. Якщо переказ здійснюється не з картки Monobank, а з іншого банку, варто вказати контактні дані в коментарі до платежу. Підсумки Олег Гороховський пообіцяв оголосити 16 жовтня о 17:00. На момент написання новини він прозвітував про збір 70 млн гривень.

"Монобанк" уже від себе зробив донат 5 млн грн, і ми будемо щасливі, якщо до нас приєднаються інші українські компанії і теж зроблять свій внесок", — розповів керівник Monobank.

Раніше НАТО пообіцяло передати Україні сотні комплексів для боротьби з іранськими дронами, якими користується ЗС РФ. Вони мають захистити мирне населення і критичну інфраструктуру від російських ударів.

Нещодавно посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що іранські дрони-камікадзе стають небезпечними, тому ЗСУ шукають більш ефективні засоби проти них. За допомогою Shahed-136 російські війська вже вбили чи травмували багато мирних мешканців.