Дрони працюватимуть у парі з винищувачами: як зміняться правила повітряного бою

ВПС США розробляють нову стратегію, що передбачає парні вильоти літаків і "відомих" безпілотників.

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Незабаром ВПС США втілять нову концепцію майбутнього повітряного бою, де задіюються пілотовані винищувачі та бойові дрони, керовані пілотом дистанційно, пише defensenews.com.

Наразі платформа управління безпілотниками Next Generation Air Dominance знаходиться у розробці. На думку Хізер Пенні, колишня льотчиця F-16 та старшого наукового співробітника Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла, БПЛА мають миттєво реагувати на команди людини, інакше допомоги в небі від них буде мало. Вона також вважає, що в стресовій ситуації пілоту непросто буде керувати двома машинами одночасно, і цю проблему програмістам ще доведеться вирішити. Або краще буде, якщо в повітряному бою візьмуть участь оператори дронів, які допоможуть апаратам синхронізуватися з діями пілота.

За словами Міністра ВПС Френка Кендалла, створення флоту відомих безпілотників, об'єднаних із F-35 та платформою Air Dominance нового покоління, є головним пріоритетом для ВПС США. Він наголосив, що нова система має бути випробувана у 2024 році.

Пенні, зі свого боку, заявила, що концепція спільних бойових літаків (СБС) "має великий потенціал" і навіть може дати ВПС перевагу у війні проти такого супротивника, як Китай. Вона вважає, що ця система здатна підвищити боєздатність ВПС і зможе забезпечити проведення складних операцій з метою знищити оборону супротивника. СБС можна буде використовувати не тільки для нанесення авіаударів, але й для придушення сигналів противника, ведення розвідки або як приманку для відволікання сил противника чи позбавлення його засобів ППО. Вона також додала, що дрони повинні будуть працювати на базі алгоритмів машинного навчання для керування людьми й автопілотом.

Пенні наголосила, що автономні чи напівавтономні БПЛА не обов'язково будуть "прив'язані" до конкретного винищувача. Можливо, їх задіяють у зграї ударних дронів, або літаків, які ведуть радіоелектронну боротьбу.

Фокус повідомляв нещодавно, що захисникам України волонтери зобов'язалися поставити на фронт засоби для боротьби з дронами іранського виробництва.