Командир відділення ЗСУ працював на росіян та здавав позиції F-16 (фото)

Слідство стверджує, що молодший сержант періодично отримував завдання від ворога — зібрати та передати дані щодо позицій підрозділів або військової техніки ЗСУ. Також загарбників цікавили місця дислокації багатоцільових винищувачів F-16.

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На Дніпропетровщині викрили військового ЗСУ, який працював на ворога. Він передавав РФ інформацію про пересування західної техніки та місце розташування літаків F-16. Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Військовому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що 42-річний чоловік, будучи "проросійськи налаштованим", вирішив надавати допомогу ворогу. Він співпрацював зі співробітником розвідувального центру ГУ ГШ МО РФ, зв’язок з яким тримав через Telegram.

Молодший сержант ЗСУ періодично отримував завдання від ворога. Він збирав і передавав дані про місця дислокації та пересування підрозділів та військової техніки ЗСУ на території Дніпропетровської області та інших областей України, інформацію про місцеперебування органів влади та органів військового управління для того, щоб РФ змогла завдати по них ракетних ударів, стверджують в прокуратурі.

Військового затримали на Дніпропетровщині

Найбільше ворога цікавили місця дислокації та пересування техніки Західного зразка, зокрема літаків F-16.

Чоловіка затримали на Дніпропетровщині. Під час обшуку в його помешканні правоохоронці знайшли докази, які свідчать про його співпрацю з РФ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що боєць Сил оборони на Харківщині дезертирував і почав працювати на окупантів.