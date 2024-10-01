Командир отделения ВСУ работал на россиян и сдавал позиции F-16 (фото)

Следствие утверждает, что младший сержант периодически получал задание от врага — собрать и передать данные о позициях подразделений или военной техники ВСУ. Также захватчиков интересовали места дислокации многоцелевых истребителей F-16.

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На Днепропетровщине разоблачили военного ВСУ, который работал на врага. Он передавал РФ информацию о передвижении западной техники и местоположении самолетов F-16. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Военному инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Следствием установлено, что 42-летний мужчина, будучи "пророссийски настроенным", решил оказывать помощь врагу. Он сотрудничал с сотрудником разведывательного центра ГУ ГШ МО РФ, связь с которым держал через Telegram.

Младший сержант ВСУ периодически получал задания от врага. Он собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижения подразделений и военной техники ВСУ на территории Днепропетровской области и других областей Украины, информацию о местонахождении органов власти и органов военного управления для того, чтобы РФ смогла нанести по ним ракетные удары, утверждают в прокуратуре.

Военного задержали на Днепропетровщине

Больше всего врага интересовали места дислокации и передвижения техники Западного образца, в частности, самолетов F-16.

Мужчину задержали на Днепропетровщине. Во время обыска в его доме правоохранители нашли доказательства, свидетельствующие о его сотрудничестве с РФ.

Напомним, что ранее сообщалось, что боец Сил обороны на Харьковщине дезертировал и начал работать на оккупантов.