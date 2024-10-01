Уряд впроваджує сертифікацію шкіл для навчання операторів БПЛА: деталі від голови Мінцифри

Кабмін планує запровадити проєкт сертифікації приватних шкіл, які навчають операторів дронів. За словами Федорова, це дозволить створити навчальні заклади, які даватимуть "якісні знання".

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Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє створювати сертифіковані приватні заклади для навчання операторів дронів. Про це у своєму Telegram написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, потреба у професійних операторах дронів постійно зростає, а у військових підрозділах є попит на цю професію, через що "потрібні навчальні заклади, які даватимуть якісні знання".

"З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності відсутня. Уряд ухвалив постанову, яка дасть старт сертифікації приватних шкіл БпЛА", — сказав Федоров.

Міністр зазначив, що такі навчальні заклади зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів. Після того як слухачі успішно складуть іспити, вони зможуть обійняти посади операторів БпЛА у військових підрозділах Сил оборони.

Федоров додає, що для отримання відповідної ліцензії заклад повинен:

проводити навчання з керування чи виготовлення дронів;

мати щонайменше три дрони для практичних занять;

розробити навчальні програми для підготовки пілотів:

залучити до викладання не менше трьох сертифікованих інструкторів.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що українські військові почали застосовувати засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби) для відбиття атак ударних безпілотних апаратів "Shahed", запущених російськими окупантами.

1 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна виготовить 1,5 мільйона дронів до кінця цього року. За словами очільника уряду, Кабмін дає старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БпЛА.