Правительство внедряет сертификацию школ для обучения операторов БПЛА: детали от главы Минцифры

Кабмин планирует ввести проект сертификации частных школ, которые обучают операторов дронов. По словам Федорова, это позволит создать учебные заведения, которые будут давать "качественные знания".

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Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволяет создавать сертифицированные частные заведения для обучения операторов дронов. Об этом в своем Telegram написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам чиновника, потребность в профессиональных операторах дронов постоянно растет, а в военных подразделениях есть спрос на эту профессию, из-за чего "нужны учебные заведения, которые будут давать качественные знания".

"С начала полномасштабного вторжения в Украине появились десятки частных учебных центров пилотов БПЛА, но единая система регулирования их деятельности отсутствует. Правительство приняло постановление, которое даст старт сертификации частных школ операторов беспилотников", — сказал Федоров.

Министр отметил, что такие учебные заведения смогут получить сертификат и официально обучать операторов. После того как слушатели успешно сдадут экзамены, они смогут занять должности операторов БпЛА в военных подразделениях Сил обороны.

Федоров добавляет, что для получения соответствующей лицензии заведение должно:

проводить обучение по управлению или изготовлению дронов;

иметь не менее трех дронов для практических занятий;

разработать учебные программы для подготовки пилотов:

привлечь к преподаванию не менее трех сертифицированных инструкторов.

Напомним, Фокус сообщал, что украинские военные начали применять средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) для отражения атак ударных беспилотных аппаратов "Shahed", запущенных российскими оккупантами.

1 октября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина изготовит 1,5 миллиона дронов до конца этого года. По словам главы правительства, Кабмин дает старт экспериментальному проекту по сертификации школ операторов БПЛА.